Non fai sprechi e ricicli gli oggetti? Ecco la Tari etica, scontata del 50%

Tari scontata del 50%, fino ad un ammontare massimo di 2mila euro, per le attività commerciali (dai supermercati ai panifici) che contribuiscono a non sprecare i generi alimentari e per gli enti del terzo settore (cooperative e associazioni) che assicurano una seconda vita agli oggetti, dal vestiario agli elettrodomestici. L’introduzione della Tari etica è stata annunciata ieri mattina dall’assessore al Bilancio Sara Cucchiarini e dal collega del Welfare di Comunità Dimitri Tinti (foto).

"La riduzione – ha spiegato Cucchiarini – sarà operativa dalla seconda metà del 2023 e visibile nella bolletta che si paga a febbraio 2024. Il provvedimento è stato concordato con le associazioni di categoria e i sindacati". Una manovra sostenuta con le risorse del Comune che alla Tari etica ha riservato in bilancio 50mila euro. Potranno beneficiare dello sconto gli esercizi commerciali e gli enti del terzo settore che fanno parte alla rete di solidarietà alimentare e di riuso dei materiali, istituita dal servizio sociale del Comune e attualmente gestita dalle cooperative Contatto e Domomia, con risorse messe a disposizione dall’Ambito sociale. In particolare per quanto riguarda i generi alimentari, per beneficiare dello sconto Tari gli esercizi commerciali (piccola, media e grande distribuzione) dovranno cedere, a titolo gratuito, prodotti alimentari con frequenza settimanale, per almeno 10 mesi all’anno. Solo per il 2023, per usufruire della riduzione, la cessione dovrà riguardare un periodo di almeno 6 mesi. Il cibo raccolto è poi stoccato in un box al Codma e distribuito una volta alla settimana alle famiglie che si recano sul posto.

Il Codma è il punto di riferimento anche per le associazioni, come la Caritas o l’Opera Padre, che si possono rifornire una volta ogni 15 giorni. Nel 2022 ci sono stati circa 1000 ritiri al mese di generi alimentari per una media di 250 nuclei familiari alla settimana che hanno usufruito del servizio. Agli enti del terzo settore che si occupano del riuso dei materiali, la riduzione della Tari si applica se fanno parte della rete territoriale e se sono iscritti al Runs (Registro nazionale del terzo settore). "La rete di solidarietà alimentare e di riuso del materiale funziona per tutto l’Ambito sociale, ma – chiarisce Tinti – la Tari etica si applica solo a Fano. Non è escluso, però, che la sperimentazione della Tari etica possa estendersi al resto del territorio".

Anna Marchetti