"Non guardiamo l’orticello, ma il bene comune"

La fusione dei comuni piace a molti, ma ancora pochi si spendono per lavorarci seriamente. Anzi, il populismo che è nel nostro dna, spinge tanti cittadini a demolire ogni ipotesi o ragionevole vantaggio ancor prima di aver esaminato gli aspetti rivoluzionari (per il comune più piccolo) nel fondersi con una delle città universitarie italiane più note nel mondo. Dove andremo a finire? Come sempre, da nessuna parte; di certo i poveri diventeranno più poveri. Su questo tema oggi interviene il sindaco di Urbino. * * * di Maurizio Gambini * La nostra Amministrazione ha valutato in passato ed è disponibile a valutare tutt’ora ipotesi di fusione con altri comuni nel solo interesse del territorio. L’obiettivo non è fagocitare un comune limitrofo per aumentare la popolazione, l’obiettivo è aprirci a nuove prospettive e potenzialità per il futuro. Il fatto di essere sopra o sotto la soglia dei 15mila abitanti non è così determinante: la prerogativa principale della nostra città è lo status di capoluogo di provincia. Il nostro Ente è solido, ha un bilancio in equilibrio e una struttura in grado di rispondere alle esigenze della comunità, fornendo servizi adeguati. In questi anni abbiamo dimostrato attenzione verso tutto il territorio comunale, dal centro al lembo...