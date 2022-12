"Non ho oscurato le mie vetrine Così ho ’ferito’ il patrimonio culturale"

Enrico Gamba, proprietario di un negozio sfitto a due vetrine in via Ardizi, è stato multato per 175 euro perché non aveva coperto quello spazio.

Ecco cosa ci ha scritto rivolgendosi al Comune: "Con mia sorpresa ho ricevuto dal Comune di Pesaro un verbale per “Accertata violazione” riguardo “la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Pesaro”. Esterrefatto, proseguo la lettura per capire di che si tratta. Ho un piccolo negozio sfitto in via Ardizi e, dice il verbale, “omettevo di custodirlo e mantenerlo secondo quanto prescritto dalla lettera b) comma 2 art. 7. del regolamento.”. Quindi reato di mancato mantenimento e mancata custodia, di cosa? Del negozietto! Dovevo “oscurare la vetrina”, cioè attaccare alle vetrine le pagine del Resto del Carlino? La carta da pacchi? Un foglio natalizio con la Befana? Questa sarebbe “la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro storico di Pesaro? Non ho “oscurato” il negozio per il semplice motivo che lo devo affittare, pertanto deve essere ben visibile soprattutto lo spazio interno. E’ imbiancato, pulito, sgombro, Il Comune non ha nessun diritto di interferire nella mia attività in nome di un presunto decoro stabilito in maniera arbitraria e vessatoria. Chiedo pertanto al sindaco di annullare il verbale".

E dire che l’amministrazione comunale ha avviato la strategia dei negozi "da aprire" dando fino a 3000 euro a fondo perduto ai giovani under 35 che volessero aprire un’attività. Si legge in una nota: "L’iniziativa rientra nella strategia del Comune che punta a valorizzare il centro storico - spiega Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e alla Partecipazione -. Come già comunicato durante la presentazione del nuovo Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale, l’obiettivo è rilanciare il commercio locale e, allo stesso tempo, promuovere la riqualificazione urbana del centro commerciale “naturale” della città più frequentato". Dopo la ricognizione delle manifestazioni d’interesse, prevista dall’indagine di mercato preventiva, seguirà la pubblicazione del bando per giovani e in seconda istanza, per disoccupati e inoccupati.