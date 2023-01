"Non mi aspettavo l’esclusione Ricci però non mi ha voluto punire"

Assessore Heidi Morotti, se l’aspettava il rimpasto di giunta?

"No, anche se, dopo aver parlato con il sindaco, ne ho compreso la logica. Cioè ho capito quale è stato lo spirito che ha animato Matteo (Ricci) in vista delle prossime elezioni amministrative".

Quale?

"Non è stata una manovra punitiva nei miei confronti. Durante l’incontro ha rinnovato la sua fiducia che è rimasta intatta: mi ha chiesto di rimanere in squadra e di continuare a dare un contributo alle prossime elezioni.

Le dispiace?

"Un po’ sì, devo essere sincera, ma non per altro se non per il fatto che avevo percorsi avviati da completare. Per fortuna, nel futuro ruolo, potrò continuare a lavorare sul progetto delle comunità solari a cui tenevo veramente molto. Il sindaco ha compreso la validità di quello che avevo messo in piedi e mi ha assicurato il pieno sostegno, anche se non lo svolgerò più nella veste da assessore".

Se i verdi hanno conquistato un assessore, in maggioranza, ora è il gruppo “Il Faro“ ad aver perso un assessore. Inoltre la riforma sulla governance del Parco San Bartolo rompe con il passato. Che aria tira a Fiorenzuola?

"Nessuna rottura con chi anima Il Faro. Il rapporto continuerà ad essere franco e costruttivo". In Comune dicono che il consigliere Stefano Mariani sarà espressione del Comune di Pesaro nella costituzione del Consiglio direttivo (anche se presumibilmente non sarà più presidente) e hanno ribadito che per lei si stanno valutando varie opzioni come un incarico nel consiglio d’amministrazione di Aspes o in quello di Ami.

"Appunto. Io aggiungo che la battaglia con la Regione continuerà: il Parco non è perso".

Prima di Natale avete rischiato che Monteciccardo non esprimesse un parere favorevole al bilancio previsionale per via dei troppi ritardi nel mantenere le promesse: i 5 milioni di euro in investimenti legati all’avvenuta fusione per incorporazione, nonostante siano trascorsi tre anni, lassù non li hanno visti...

"Vero, con tutta la giunta abbiamo fatto un incontro con il Municipio che poi alla fine ha compreso le ragioni del nostro operato, rallentato da due anni di Covid. Non ci aspettavamo l’ondata pandemica. Ecco perché molti investimenti sono partiti o partiranno con ritardo. Ci siamo impegnati a recuperare il tempo perso, facendo tante più cose possibili. Ma il Municipio ha capito e il parere al previsionale è arrivato ed è stato favorevole. Del resto da residente di Villa Betti ho sempre creduto nella forza che la fusione avrebbe dato ad entrambi i territori: Monteciccardo migliorerà moltissimo e Pesaro, da questa operazione guadagnerà 20milioni di euro. Da residente a Villa Betti, perché la fusione avvenisse mi sono spesa in prima persona e lo considero certamente un risultato positivo e importante. In lista ci sono il completamento del Circolo Villa Betti; ridare vita allo stabile dell’asilo impegnato dal medico e dal centro d’aggregazione; si sta facendo il progetto dell’ampliamento della scuola; sono partiti i lavori del monumento dei caduti; l’illuminazione pubblica a Montegaudio".

Solidea Vitali Rosati