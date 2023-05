Non paga il biglietto sul bus: arriva un poliziotto, lui lo spintona

Viaggiava sul bus senza biglietto, e quando i controllori di Adriabus hanno tentato di identificarlo lui, un 17enne, si è rifiutato di scendere e di offrire i suoi documenti. I controllori hanno chiamato la polizia e sul posto, alla stazione dei treni, è arrivata una Volante, gli agenti hanno chiesto i documenti al minorenne, e questi ha reagito anche peggio, spintonando uno dei poliziotti. Portato in Questura, è stato denunciato per rifiuto di offrire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale. Stessa denuncia (la resistenza) per un ubriaco, 23enne, peruviano, che venerdì sera era nei pressi di uno dei bar della stazione: stava male, qualcuno ha chiamato la polizia, e una volta arrivato al pronto soccorso ha fatto resistenza con gli agenti.