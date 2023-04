Non paga l’affitto e svuota l’appartamento

Pesaro, 4 aprile 2023 – Divano letto, tavolo, sedie, comodino, plafoniere, tende, colonna della doccia, scopa elettrica, scala e pure uno stendino in plastica. È l’elenco, neppure completo, di arredi e mobili che un inquilino è accusato di essersi portato via dalla casa della sua proprietaria che lo aveva sfrattato perché non aveva pagato gli ultimi mesi d’affitto.

A processo per appropriazione indebita, ieri l’imputato, un 49enne della Lombardia, è stato condannato dal giudice Andrea Piersantelli a un anno e 4 mesi. Meno del minimo della pena (due anni) prevista per il reato, ma senza sospensione.

Il 49enne ha dei precedenti per i quali si è già giocato il beneficio. Il difensore, l’avvocato Stefano Vichi, farà appello.

Ieri intanto ha evidenzato che molti degli arredi fossero vecchi e rotti e che li avesse portati in discarica in accordo con la proprietaria.

Molti di questi non figuravano neppure nell’inventario, a detta del legale, che ha fatto presente come il suo assistito avesse ricomprato, pagando di tasca sua, altra mobilia, apportando migliorie alla casa.

e. ros.