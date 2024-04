"Non possiamo accettare intimidazioni e ambiguità"

"Sosteniamo chi si candida portando competenze ed idee al servizio della città. Non accettiamo intimidazioni e ambiguità". Così interviene Serena Boresta, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia dopo le critiche nei confronti di Giovanni Corsini, presidente dell’Ordine dei geometri e candidato alle prossime elezioni con i meloniani. "Crediamo che Corsini, grazie alla sua esperienza e professionalità – prosegue – saprà gestire nel migliore dei modi sia il ruolo nella categoria che il suo impegno per la città dal punto di vista amministrativo e politico. Respingiamo al mittente le critiche ambigue e poco coraggiose di chi solleva dubbi di opportunità. Anche perché ci sembra che la questione di opportunità venga sollevata sempre e solo a senso unico. In questi anni, nella coalizione di centrosinistra ci sono stati casi simili, ma noi abbiamo fatto opposizione alle loro idee, di certo non alle loro persone o ai ruoli che rappresentano. Addirittura abbiamo la Garante delle persone con disabilità, votata da tutto il consiglio comunale, e che dovrebbe avere un ruolo super partes che si candida con il Pd senza neanche avere la sensibilità di informare il consiglio comunale che l’ha nominata. Per chi è schierato con la maggioranza tutto è concesso e per gli altri no? Crediamo proprio che questo non sia corretto. Lavoratori e professionisti che si candidano portanto un grosso valore aggiunto in termini di competenze ed argomenti concreti".