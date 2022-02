Pesaro, 13 febbraio 2022 - Matteo Tintori è un tecnico audio freelance di Pesaro, che per motivi di lavoro non può più accudire il suo fidato compagno degli ultimi anni, Victor, lupetto meticcio di quasi 4 anni, ed ora cerca un nuovo padrone o padrona capace di accudirlo con amore.

"Aveva 5 mesi quando mi è stato affidato nel 2018 – dice Matteo Tintori – da subito si è mostrato un cane vivace, giocherellone ma anche molto insicuro e timoroso negli ambienti esterni (io abito in Baia Flaminia). Teme tutto ciò che non conosce (bici, bambini che giocano, bus, ecc.), forse perché nei primi mesi di vita non è stato abituato a molte cose, o perché non è cresciuto con la madre. In questi anni non si è mai abituato alla vita di Baia Flaminia".

Ora lo deve lasciare ma è disposto a finanziare almeno per il primo anno le spese di mantenimento. "Cerco quindi una persona amorevole che si occupi di Victor, e che, oltre a donargli tanto affetto, possa magari anche seguirlo meglio di me". Victor pesa circa 22 kg, non è castrato, ha tutte le vaccinazioni in regola, mai avuto problemi di salute. Chi è interessato: Matteo 3478442529.