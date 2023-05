"Non può alterarci una foto sui social"

La maschera è uno dei temi fondamentali affrontati da Luigi Pirandello. Essa è una sorta di metafora dell’uomo che è abituato ad assumere comportamenti diversi a seconda delle situazioni e delle circostanze. Ma è proprio così?

Noi ragazzi di 3ªC ci siamo confrontati su questa tematica così attuale e di grande interesse.

La maggior parte di noi conferma di indossare una maschera, a volte a scuola, altre volte con gli amici, ma soprattutto nei social per paura del giudizio altrui, di non essere accettato o semplicemente per non voler mostrare le proprie emozioni. E così, sempre più frequentemente, diamo un’immagine di noi che è solo illusione e distorsione rispetto alla realtà. Ma è proprio questo ciò che vogliamo? Ridurci ad essere delle semplici immagini?

La nostra personalità e il nostro io non possono essere alterati da una foto social. Queste maschere ci rendono persone diverse, diverse dalla nostra vera natura. Noi dobbiamo essere quello che vogliamo essere, non quello che ci viene chiesto. Noi siamo noi stessi, non fotocopie ideali per la vita quotidiana. Dobbiamo essere liberi di mostrare, in ogni momento e in ogni luogo, la nostra vera identità al mondo, perché tutti abbiamo una luce dentro, un qualcosa di speciale che ci rende unici tra miliardi di persone!

Filippo Amantini, Federica Fiorani, Angelica Vegliò - Classe 3ª C