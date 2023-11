Non risponde al telefono. Trovato morto 73enne

Non rispondeva al campanello di casa né al telefono. Chiamati i vigili del fuoco, sono saliti in casa facendo l’amara scoperta: l’uomo, di 73 anni, era morto. E’ accaduto ieri pomeriggio in un condominio di piazzale Lazzarini al civico 19, di fronte al teatro Rossini. I pompieri sono stati chiamati perché dei familiari o dei vicini non avevano più contatti con l’inquilino. Il tempo di salire in casa per scoprire che non c’era più nulla da fare.

Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso attribuendolo a cause naturali. Si parla di un probabile infarto. Non sono state chiamate le forze dell’ordine perché non vi era alcun dubbio su ciò che era accaduto.

Episodi come questi sono numerosi e in taluni casi la persona sola viene salvata grazie anche all’interessamento dei vicini che non vedendola come al solito si precipitano a dare l’allarme ai vigili del fuoco per aprire la porta o la finestra. Una celerità che consente spesso di salvare la vita al malcapitato.