"Non riusciamo a lavorare, colpa dell’Europa": "E anche sulle coltivazioni decidono loro"

Ore 9, ieri mattina: Daniele Di Caro, dell’azienda agricola Di Caro Claudio di Fano, ci ha permesso di salire con lui sul suo mezzo agricolo. Appena partiti la situazione era un po’ caotica, con i 150 trattori che cercavano di immettersi nella strada, per portare avanti la loro battaglia. Chiunque in questa settimana entri a Pesaro attraverso il casello autostradale si troverà di fronte, come un biglietto da visita, un capannello di agricoltori, con i loro mezzi agricoli colorati, e con le bandiere italiane che fiere svettano al vento. Restano fino al 10 prossimo. Clacson, trombe e sirene sono state le voci di quegli agricoltori che hanno deciso di sfilare verso via Gagarin, passando davanti allo Spazio Conad, mentre le persone inneggiavano e ricambiavano a quei suoni. Nessuno si è lamentato della manifestazione. Tutti ammirano questi lavoratori.

Mentre si percorre la strada del Montefeltro, Daniele racconta la sua visione della protesta: "Le problematiche sono sicuramente tante, perché negli anni la comunità europea ha imposto delle regole sempre più ferree – spiega Di Caro –. Adesso siamo arrivati ad un punto dove non riusciamo più veramente a lavorare come si deve. Una delle motivazioni principali della manifestazione è quella di riuscire ad andare sul mercato in modo equo tra i diversi Paesi".

"Ci costringono – prosegue Daniele Di Caro – a coltivare in una certa maniera che probabilmente è anche giusta, più pulita e più sana, però poi il nostro prodotto, invece che essere consumato da noi, viene mandato all’estero, facendo concorrenza ai prodotti di quel paese. Alla fine, vedendo la svalutazione del prodotto, passa anche la voglia di coltivarlo. La cosa che mi dà speranza è vedere che ci sono tantissimi giovani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di mettersi in gioco per il futuro". Infatti, in quel presidio davanti all’autostrada, tantissimi sono i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di "scendere sul campo", per poi salire sui loro trattori a gridare al mondo che loro ci sono e che sono disposti a lavorare con le giuste condizioni.

"Il nostro non è un mestiere facile sicuramente, però dà tantissime soddisfazioni – spiega Nicholas, con il suo "team Valerio" da Rimini –. I prezzi dei nostri prodotti, per i clienti, sono aumentati durante il Covid, perché serviva una ripresa delle attività. Infatti, anche se si stava in casa, le verdure continuavano a crescere. Poi si sono riabbassati, lasciando però alti i costi di produzione. Praticamente si è tornati ad una situazione pre-pandemia, ma con la differenza che a noi non sono stati fatti sconti. Ci chiedono, in questo caso lo Stato, il 4% di incolto, mentre noi la terra la paghiamo tutta. Non si può fermare una parte di coltivazione sul terreno per poi ritrovarsi, noi, a dover pagare tutto l’appezzamento. Non è giusto nei nostri confronti".

Racconta poi Giovanni Trippetta, 24 anni, da Urbania: "Anche se la nostra è una zona di montagna, ci è stato vietato di poter fare dei ristoppi – spiega il giovane imprenditore –. Infatti, non siamo liberi di poter coltivare la stessa pianta per due volte di fila, nonostante vi siano le condizioni per farlo. Noi non vogliamo che lo Stato si discosti da noi, ma ci piacerebbe che combattesse al nostro fianco, concedendoci un po’ più di libertà e delle norme migliori". Svoltato alla rotonda di via Solferino, infine, tutti i trattori sono poi tornati davanti il casello, facendo più rumore possibile come per dire, "Noi ci siamo".

Alessio Zaffini