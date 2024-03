"Non si può restare senza ambulanza"

"Serve subito un’auto medica a servizio della provincia". E’ quanto chiede la capogruppo regionale M5S, Marta Ruggeri: "Ho appena saputo che l’altra notte l’ambulanza di Fossombrone era senza medico. In tutta la vallata del Metauro l’unica ambulanza con il medico a bordo era quella di Fano. La nostra città però è rimasta scoperta per diverso tempo perché l’ambulanza è stata inviata a Monteguiduccio per un intervento di codice rosso". Sull’importanza della presenza sul territorio dell’automedica insiste la consigliera regionale M5S: "Non smetterò mai di dirlo e mi aspetto che la giunta regionale prenda a cuore la questione. Non si può spostare un equipaggio intero lasciando Fano, terza città delle Marche, senza mezzi d’emergenza. Si deve spostare il medico con l’auto medicalizzata e lasciare l’ambulanza nel territorio di competenza: una soluzione semplice e praticabile". Oltre ad annunciare l’ennesima interrogazione, Ruggeri interesserà anche i consiglieri comunali M5S perché verifichino se il sindaco sia a conoscenza dell’accaduto e stia, in quanto tutore della salute pubblica, facendo quanto è in suo potere perché la giunta regionale si attivi. "È una battaglia di civiltà" conclude Ruggeri.

an. mar.