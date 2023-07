"Non si vive di progetti faraonici Qui a Torrette manca l’essenziale"

E’ una frazione che si è fatta cogliere impreparata per l’arrivo dei turisti: con parcheggi carenti, lavori in corso, mancata manutenzione del verde, strade colabrodo, marciapiedi ammalorati. Un quartiere in stato di abbandono, non certo per colpa degli operatori che ora lamentano la mancanza di attenzione dell’amministrazione comunale per Torrette e Pontesasso, la zona turistica a sud di Fano dove si concentrano i due terzi delle attività ricettive della città.

"E’ un peccato perché abbiamo una località balneare che potrebbe essere un fiore all’occhielo per la Riviera e invece usciti dalle nostre strutture è tutto abbandonato - denuncia Gabriele Borgogelli, del Camping Verde Luna -. Noi imprenditori facciamo i salti mortali, investendo risorse, per tamponare le carenze. Ma fuori, il cliente si trova in difficoltà perché mancano i servizi, i collegamenti, i mezzi di trasporto e tutto è allo sbando". Quest’anno Borgogelli dà la colpa dell’incuria, all’imminente avvio dei lavori per il waterfront. "Ma non si può ragionare solo in grande, perché poi cambiano le amministrazioni e i progetti faraonici decadono, mentre l’incuria rimane - aggiunge Mauro Mandolini dei Bagni Torrette -. Ci vuole un’attenzione diversa. Va bene sognare ma le cose bisogna anche iniziare a scaricarle a terra: qui servono oggi (anzi, servivano da ieri) percorsi ciclabili, parcheggi e sottopassi. Non possiamo aspettare altri 20 anni".

"Manca l’attenzione per le piccole cose - fa eco Roberto Sambuchi dell’Hotel Edelweiss - siamo scontenti perché la stagione turistica è iniziata da oltre un mese, nonostante il tempo. Ad oggi la tassa di soggiorno è raddoppiata ma non ci sono ancora servizi da proporre. La navetta per Fano partirà solo l’8 luglio e quest’anno non riaprirà neppure il parcheggio privato (100 posti circa) con relativo parco giochi per i bambini. Due servizi essenziali. Per non parlare dei cantieri dell’Enel e la carenza di decoro un po’ ovunque". "Sono problemi che ci trasciniamo da anni - conclude Cristian Zagaglia dei Bagni Hermes - parcheggi e sottopassi in una località che vogliono chiamare turistica sono fondamentali. Ma è possibile che in una zona in cui si concentrano i 23 del turismo cittadino non vengano mai fatti interventi migliorativi? Abbiamo fioriere rotte, marciapiedi mai aggiustati, panchine da sistemare… la manutenzione ordinaria è importante". Hanno messo il loro malcontento nero su bianco, gli operatori di Torrette, in una missiva inviata al Comune giorni fa: chiedevano soprattutto di risolvere il nodo parcheggi. "Il Comune avrebbe replicato che non è affar suo, ma una questione privatistica - denuncia Loretta Manocchi, Fd’I - Ma possibile che il Comune, che incamera 600mila euro con l’Imu sulle seconde case (che in tanti hanno a Torrette), non debba occuparsi dei servizi da dare?"

