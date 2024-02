"Non so perché ho accoltellato il mio padre adottivo"

"Non so perchè l’ho fatto, ho ricordi confusi". E’ questo in estrema sintesi il succo della deposizione resa ieri mattina nel carcere di Villa Fasitggi davanti al giudice dal 21enne fanese arrestato nei giorni scorsi per aver accoltellato, provocando ferite non profonde, il padre adottivo, nella casa del quartiere di S.Orso dove il giovane vive con la famiglia. Le condizioni del padre non sono gravi. Quindi, ancora buio totale sulle cause che hanno generato il grave gesto, rievocato ieri mattina dal ragazzo davanti al gip Giacomo Gasparini, che lo interrogava, al pm Silvia Cecchi e il legale, al momento di ufficio, del giovane, Marilù Pizza. Il gip si deve ancora esprimere (lo farà oggi) sulla misura cautelare che deciderà di applicare a carico del 21enne. Intanto, è quasi certo che il pm richiederà una perizia psichiatrica per capire meglio le condizioni del ragazzo al momento del gesto. Idem farà la difesa.

E se il gip deciderà oltre che per la convalida dell’arresto, anche per la custodia cautelare in carcere,

si cercherà una struttura alternativa alle sbarre (ad esempio una comunità) come luogo più adatto alla sua detenzione.