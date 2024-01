Non solo canzonette: "La musica che suona dove meno te l’aspetti"

di Ilenia Baldantoni

‘Liberare la musica in tutta la città’, questo è l’obiettivo del progetto ‘Oceano Adriatico’ della Cooperativa Sociale Labirinto. L’anno da Capitale è iniziato, ed ora la proposta culturale si dipana con concerti inusuali, laboratori d’ascolto, corsi di canto ed incontri con studenti, che ‘Oceano Adriatico’ metterà in pratica facendo dialogare giovani, musica e città.

"Domani alle 18.30 al Gra l’inaugurazione – spiega Vittorio Ondedei, coordinatore dell’iniziativa –. Il progetto si svilupperà in 3 filoni di proposte da gennaio a dicembre dove cercheremo di sperimentare la città attraverso la musica e tutti i giovani che aderiranno alle iniziative. Proporremo inoltre concerti ‘alternativi’ in luoghi particolari come negozi, abitazioni e non solo, molto importante per noi sarà anche il pubblico". Piano pianissimo/forte fortissimo è il nome del primo blocco di eventi che da febbraio a giugno proporrà il progetto ‘Foreste elettriche’: attraverso 5 laboratori di ascolto profondo a cura de ‘L’Impero della Luce’ i 30 partecipanti (massimo) potranno capire come suona il silenzio della città attraverso strumentazione tecnologica, campi elettromagnetici e tanto altro.

Il 22 marzo e 11 ottobre, invece, ci saranno due giornate di musica dal vivo in spazi inusuali come per esempio negozi, sale prove, abitazioni… un mix di note e rumori della città per travolgere il pubblico. Il 9 agosto si passa al ‘Concerto Grosso’, così definito, proprio perché sarà un momento dalle note forti, con volume alto e un sound system reggae/dub, un’esperienza avvolgente e a suo modo morbida. ‘Fuori!’, è invece il titolo del secondo blocco di eventi che vedrà, il 23 febbraio al Circolo Mengaroni, la presentazione del festival diffuso che da marzo a luglio animerà la città. L’obiettivo è mescolare abbinamenti musicali e luoghi non prevedibili con la partecipazione di gruppi italiani, stranieri e in particolare selezionando anche gruppi musicali pesaresi. Una prima carrellata di appuntamenti che vedrà Scout Gillet esibirsi il 9 marzo mentre il 9 aprile sarà il momento di Kristin Hersh c/o Urbico ciclofficina. A maggio una performance di Angelica, il 4 giugno Julia Kent e infine, a luglio, Whitemary.

‘Presenza femminile nel mondo della musica’, è invece il tema dell’ultima sezione di iniziative che avranno inizio a settembre per poi concludersi a dicembre. "Un progetto che rende protagonisti i giovani, con uno sguardo particolare al femminile, alla musica e al tema delle differenze di genere" spiega Camilla Murgia, assessore alla Crescita. "Musica: sostantivo femmine", è il nome dell’ultima tappa del progetto che avrà inizio l’11 settembre con l’evento di presentazione allo Spazio Webo. La proposta è quella di un corso di canto corale sulla musica popolare a cura di Francesco Messina rivolto a tutte le donne di ogni età con esperienza in ambito musicale. Il percorso attraverserà la storia dei canti della tradizione orale partendo dalla loro origine e dal legame con il ruolo della donna. ‘Raccontami come funziona’ è l’altra iniziativa che comprenderà 5 incontri per studenti e artisti in cui si discuterà sul significato dell’essere musiciste in italia. Aperte le iscrizioni per Foreste elettriche su https://labirinto.coop/iscrizioni-foreste-elettriche/

In foto: Ondedei, Murgia, Mattioli