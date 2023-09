Non solo ginnastica E’ molto di più

Non è solo ‘ginnastica’ per tutte le età. Perché è un’offerta che oltre alle attività motorie, aggiunge attività aggregative, culturali, e sociali come camminate, il silent fitness con le cuffie, incontri con professionisti su alimentazione, psicologia e fisioterapia, poi lezioni di ginnastica dolce trasmesse tutti i giorni su Fano tv , personal trainer a disposizione per lezioni individuali, serate danzanti, uno sportello d’ascolto attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ecc... C’è tutto questo nel programma di Asi che comincerà lunedì 25 settembre a Fano, nelle palestre della scuola media Nuti, alla Dini Salvalai e alla Venturini, ma anche a Vallefoglia, San Costanzo, Monte Porzio e Senigallia. Info. sui costi e sulle modalità d’iscrizione 328-2662060, o www.asipesaro.it.