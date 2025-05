Non solo maestro. Fu anche un sindacalista e aprì la sede Unicobas

Donato Romito, come altri insegnanti della nostra provincia, entrò fin da subito a far parte del Movimento di Cooperazione Educativa, più noto come MCE. Questo fu costituito a Fano nel 1951 da Giuseppe Tamagnini, Anna Fantini e altri insegnanti che da alcuni anni stavano sperimentando nelle loro classi le tecniche didattiche proposte dal pedagogista francese Celestin Freinet: la tipografia a scuola, il lavoro di gruppo, il testo libero, la corrispondenza interscolastica. Fautori di una scuola basata sul confronto e la cooperazione tra i docenti e la sperimentazione di una didattica innovativa che metteva al centro gli alunni, i loro bisogni, lo studio e la ricerca del territorio in cui si vive. Mario Lodi, Bruno Ciari, Gianni Rodari sono i maestri più conosciuti del Mce. Oggi tra i giovani insegnanti dell’MCE c’è Giulio De Vivo.

Ma Romito non fu soltanto un “maestro“ di frontiera, fu anche un attivista politico e un sindacalista. Nato a Bari nel 1954, insegnante a tempo indeterminato nel 1976. Nei primi anni ’80 si trasferì a Pesaro, entrando nel 1986 a far parte del direttivo provinciale della CGIL-scuola, da cui uscirà nel 1993. E’ stato uno dei promotori della nascita dell’Associazione lavoratrici lavoratori pesaresi nel 1994. E’ stato membro del direttivo provinciale dell’Istituto Storico della Resistenza. A livello politico, con la sezione locale della Federazione dei comunisti anarchici, attiva a livello nazionale, poi Alternativa Libertaria promosse la Rete per l’Autogestione che raduna organismi politici e sociali di base della provincia pesarese, mentre già dal 1984, con il Circolo Napoleone Papini, fu tra gli organizzatori delle edizioni fanesi del Meeting Anticlericale. Ha svolto attività di formatore per la didattica della storia (prima per l’MCE poi per CLIO ’92). Per 34 anni ha insegnato nella scuola primaria di Borgo Santa Maria a Pesaro, dove, con un nutrito gruppo di colleghe e colleghi promuove laboratori di didattica della storia e uno stile educativo inclusivo e innovativo. Alla fine degli anni ’90 entra nel sindacalismo di base ed a Pesaro aprì la sede della federazione provinciale dell’Unicobas. Dal 2008 al 2011 assume la carica di presidente dell’associazione Pesaro Nuovomondo e nel 2010 diviene responsabile del Centro di Documentazione “Franco Salomone” aperto a Fano dall’associazione Solidarietà Libertaria.