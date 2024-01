Non solo politica per il sindaco. Dellonti sul palco con la sua band

di Sandro Franceschetti

Note di solidarietà, che vedranno sul palco sei band, tutte di San Lorenzo in Campo, per un totale di ben quaranta musicisti, tra i quali ci sarà anche il sindaco del paese Davide Dellonti, virtuoso tastierista. Venerdì e sabato, in entrambe le giornate con inizio alle 21, nella splendida cornice dello storico Teatro ‘Mario Tiberini’, andrà infatti in scena ‘Laurentini & Friends’, una manifestazione con ricavato in beneficienza, promossa dall’amministrazione comunale, dall’Auser e dai ragazzi de ‘La stanza della musica’. Ad alternarsi davanti al pubblico saranno, come detto, sei formazioni musicali del posto: i ‘4 Brothers’, i ‘Singletone’, ‘Le Nuove Frequenze’, i ‘Kalma’, i ‘Gat’ e la ‘Castiro Orchestra’: quest’ultima formata da ben 9 componenti, tra i quali anche il primo cittadino Dellonti, che si esibirà al piano.

La kermesse, giunta alla 15esima edizione, ha sempre generato interesse ed entusiasmo nel paese e la doppia serata è d’obbligo per consentire al maggior numero di persone di potervi assistere. Anche perché, lo scopo è nobile: i 10 euro di ciascun biglietto d’ingresso andranno tutti per finalità solidali, portate avanti, in primis, dall’Auser locale. Gli artisti proporranno un coinvolgente repertorio di musica leggera, con tanti brani italiani e famosi pezzi internazionali. Per informazioni più dettagliate e per prenotare i posti, molti dei quali sono già stati assegnati, ci si può rivolgere alla cartoleria ‘Pezza’, recandovisi direttamente o chiamando il numero telefonico 0721.776784; oppure alla cartolibreria ‘Il Quadrifoglio (0721.774014).

Per i ‘4 Brothers’ saliranno sul palco Matteo Cuccaroni, Luca Marconi, Tommaso Marcantoni e Chiara Malibrani, con ospiti Gianluca Pomponio (chitarra) e Naide Helena (voce). Per i ‘Singletone’, parteciperanno Andrea Barbadoro, Frabrizio Cicetti, Alessandro Tombari, Simone Mattioli e Ginaluca Rossetti. Per le ‘Nuove Frequenze’ ci saranno Chiara Bigari, Marco Conti, Pier Francesco Peruzzini e Castiro Vinella, con ospite Sara Gambaccini. Dopodiché si esibiranno i ‘Kalma’, formati da Arianna Tombari, Luca Regini, Matilda Valentini, Andrea Sanna, Michele Federici e l’ospite Augusto Barbadori. A seguire i ‘Gat’ (Giacomo Rotatori, Alberto Tombari e Alessandro Tombari, con ospite Rossella Rizzi); e , infine, i ‘Castiro Orchestra’, con Castiro Vinella, Pier Francesco Peruzzini, Claudio Durpetti, Augusto Agostini, Alberto Tombari, Mirco Priori, Giacomo Rotatori e il sindaco Davide Dellonti, con ospite Tiziano Tenaglia. Insomma, una serata per gustarsi l’esibizione dal vivo dei migliori talenti musicali locali, capitanati proprio dal sindaco.