"Non solo Rof. Abbiamo l’agibilità anche per il basket e il volley"

L’auditorium Scavolini nasce soprattutto come futura casa del Rof. Anche per questo hanno cominciato a girare informazioni e commenti che mettevano in dubbio il ritorno dello sport nel vecchio palas. Se ne fa interprete Alberto Paccapelo, ex-presidente provinciale del Coni e per anni ingegnere della Provincia: "Leggo negli ultimi tempi – scrive – allarmistiche previsioni sull’utilizzo dell’impianto esclusivamente per eventi culturali-convegnistici. Ricordo che a Pesaro esiste una fiorente attività sportiva di basket e pallavolo concretizzatasi, oltre alla Vuelle e alla Megabox nella massima serie, in tre società di serie B, una di C, innumerevoli di serie D, e attività giovanile di tutti gli sport, che necessitano di adeguati impianti degni di una città sportiva come Pesaro".

Non si ferma nel rivendicare spazio allo sport, l’ingegner Alberto Paccapelo: "Sarebbe veramente un peccato avere un impianto come questo e non utilizzarlo anche per lo sport. Confido nella sensibilità sportiva del sindaco attuale e di quello che verrà". Ma è l’assessore Riccardo Pozzi a voler sottolineare che l’impianto intitolato alla famiglia Scavolini manterrà un’anima sportiva. "Abbiamo già ottenuto l’agibilità per basket e volley con duemila posti a sedere a disposizione del pubblico. L’impianto avrà – aggiunge l’assessore – anche delle destinazioni sportive tutt’altro che secondarie".

Ovviamente aspettiamo che dopo la inaugurazione bis con la cittadinanza a Pecco Bagnaia lo sport torni protagonista come lo era soprattutto nei tempi d’oro, con la sponsorizzazione Scavolini, degli scudetti di basket e del volley femminile: "Circa dieci anni dopo l’aver presentato, come presidente del Coni, lo studio per cui il palas andava ristrutturato e non demolito – scrive e ribadisce Alberto Paccapelo – in base a considerazioni tecniche e affettive, vedremo il vecchio palas vestito a nuovo e attrezzato con le più moderne tecnologie. Bisogna dare atto al Comune di Pesaro che ha perseguito questo obiettivo con tenacia nonostante tutti i problemi avuti e bisogna anche ringraziare la famiglia Scavolini per aver mantenuto in tutti questi anni gli impegni presi".

Ovviamente la nuova casa del Rof e dello sport avrà anche le più moderne tecnologie. Sempre che a differenza di quello che è successo con la biosfera queste funzionino davvero. O potebbe non bastare lo spettacolo di qualche canestro in più e qualche schiacciata delle ragazze del passato allenate dal famoso Zè Roberto.