Non solo romanità: Fano celebra le sue radici medievali con la Corte di Pandolfo III Malatesta

Quattro giornate d’autunno per tuffarsi nel medioevo fanese. Nel 596° anniversario della morte di Pandolfo III Malatesta (Fano, 3 ottobre 1427) quattro appuntamenti culturali narrano la signoria del Grande. Atto secondo per "I Malatesta a Fano" ovvero la rievocazione dei fasti di Pandolfo III e della sua Corte che ogni estate il gruppo storico La Pandolfaccia mette in scena in città con spettacoli, eventi e approfondimenti che fanno comprendere ai turisti il forte legame che la città ha con il proprio passato medievale. Da stasera a domenica, fatta salva la serata di domani, quattro importanti appuntamenti che permetteranno di calarsi ancor meglio in inesplorati aspetti del periodo malatestiano cittadino.

Si comincia stasera alle 21 con il "Lumen Memoriae", la fiaccolata in memoria di Pandolfo III che dalla Rocca si snoderà fino alla ex chiesa di San Francesco, dove grazie alla collaborazione del Cnr di Bologna sarà proiettato il documentario "Le mummie insegnano: studio paleopatologico di Pandolfo III Malatesta" relativo alla riesumazione del corpo del Grande, sepolto nelle tombe Malatestiane all’ingresso di San Francesco. Il weekend si aprirà poi con un altro appuntamento a San Francesco. Venerdì alle 18.30 sarà presentato il libro "Io sono Aura. Storie di banchetti alla mia corte" con Silvia Bartolini e Patrizia Domeniconi che dialogheranno con l’autrice Nicoletta Tagliabracci e la ceramista Laura Lippera.

Sempre nella stessa cornice, sabato alle 18.30 sarà la volta della presentazione, in anteprima nazionale, della ristampa aggiornata dell’opera di Maria Cristina Maselli, "Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore". Per finire domenica, partendo da piazza XX settembre, dalle 15 alle 18.30 la Pandolfaccia proporrà giochi per bambini e le varie arti medievali di cui è maestra per poi spostarsi nuovamente al San Francesco per dialogare sul libro "Piero della Francesca. Sorella prospettiva. Inizio di Piero" di Pasquale D’Alessio. L’incontro sarà moderato da Ilaria Triggiani, con l’intermezzo musicale di Francesca Gabrielli.

"Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi" ha sottolineato Luciano Cecchini, vice presidente Confcommercio Fano, sotto la cui egida la manifestazione ha ripreso il nome originario che negli ultimi anni era stato sostituito da "Il Palio delle Contrade", perché il copy di "I Malatesta a Fano" è sempre stato dell’associazione di categoria. "Sentendo in giro - ha proseguito - si capisce che i Gruppi Storici si stanno sfaldando per la mancanza di giovani leve. La Pandolfaccia invece è stata sempre in grado di attrarre giovani leve, per il bello spettacolo che offre alla città ma anche per l’impegno nello studio e nella ricerca".

Tiziana Petrelli