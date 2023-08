Non solo Rossini La cantata per Malibran: il Rof fa rivivere il mito

di Claudio Salvi

Con Adelaide di Borgogna andata in scena ieri sera, sono terminate le prime delle produzioni in cartellone in questo Rof 2024. E mentre si discute di regie e cantanti dei tre allestimenti visti alla Vitrifrigo Arena, per il popolo del Rof proseguono fitti gli appuntamenti musicali. Questa mattina infatti s’inaugura il programma dei concerti (ore 11 al Teatro Sperimentale), con il consueto appuntamento con Rossinimania, la sezione dedicata ai coevi di Rossini. Quest’anno sarà proposta una rarità assoluta: la Cantata in morte di M. F. Malibran composta in memoria della celebre cantante, da Gaetano Donizetti, Giovanni Pacini, Saverio Mercadante, Pietro Antonio, Coppola e Nicola Vaccaj su testi di Antonio Piazza. La Cantata fu eseguita alla Scala il 17 marzo 1837, pochi mesi dopo la prematura morte dell’artista, a soli 28 anni, dopo una caduta da cavallo. La direzione musicale è affidata a Diego Ceretta alla testa della Filarmonica Gioachino Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna. Nel cast Giuliana Gianfaldoni, Lyaila Alamanova, Shachar Lavi, Dave Monaco, Michael Mofidian e Giorgi Manoshvili, che canteranno i brani Il Cippo di Manchester di Giovanni Pacini, L’inaugurazione di Saverio Mercadante, La Corona di Pietro Antonio Coppola e Il monumento di Milano di Nicola Vaccaj, introdotti dalla Sinfonia di Gaetano Donizetti.

"La Cantata - si legge nelle note di sala - mai più eseguita dopo la prima milanese, verrà presentata proprio al Rof nella revisione di Valeer De Vlam realizzata in collaborazione con il Centro per lo Studio della Musica fiamminga e Labo XIX&XX (Conservatorio Reale di Anversa)". Ma non è tutto. Questa sera (ore 20) alla Vitrifrigo Arena andrà in scena la replica di Eduardo e Cristina.

Oggi e domani sono anche in programma al Museo nazionale Rossini il terzo e quarto appuntamento di Concerti al Museo, recital voce e pianoforte affidati agli allievi dell’Accademia "Alberto Zedda". Oggi alle 12.30 Seray Pinar (mezzosoprano), William Kyle e Giuseppe Toia (baritono) eseguiranno brani da Il barbiere di Siviglia, accompagnati al pianoforte da Giorgio D’Alonzo. Il quarto appuntamento si terrà domattina alle 11 e vedrà protagonisti Miyoung Lee (soprano), Giacomo Nanni (baritono), Valerio Morelli (basso-baritono) e Omar Cepparolli (basso). Al pianoforte sarà ancora Giorgio D’Alonzo ad accompagnare gli allievi dell’Accademia. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.