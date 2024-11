Non sono solo canzonette: "I nostri 20 anni di musical"

Venti anni di musical, venti anni di canzoni ma, soprattutto, venti anni di gruppo e di unione: la "Marconi Musical School", coordinata dal liceo Marconi ma comprensiva di tutte le scuole pesaresi, compie 20 anni e, nel giorno del suo compleanno, una grande festa verrà celebrata al Teatro sperimentale, martedì 26 novembre, dal titolo "Le scuole che fanno cultura". All’evento, infatti, sarà possibile riascoltare moltissimi dei brani che sono stati eseguiti durante questi due decenni di musical: "Sarà un viaggio nel passato – spiega Edoardo Ricci, studente del liceo Mamiani – in cui riproporremo alcune vecchie canzoni, confrontandoci con i musical di altre generazioni, che da sempre hanno coinvolto ed emozionato tanti pesaresi. Insomma, un bell’amarcord". "Purtroppo la scuola non sempre dà la giusta importanza a quanto accade nella società – racconta Emanuele Lepore, ex studente –. Ho conosciuto molti eventi storici attraverso il musical e non in classe. Non sempre si parla di ’desaparecidos’ sudamericani, di cosa è stato il genocidio in Ruanda o altri eventi storici. Il musical del Marconi questi argomenti li ha sempre trattati, rivelando anche le falle del nostro sistema scolastico. Anche questa è cultura". L’evento conclusivo del progetto "Il potere della musica", a ingresso libero e gratuito, avrà tra i protagonisti Vito Mancuso. Il teologo sarà sul palco dello Sperimentale, alle 21, in apertura di una serata che prevede inoltre una scrittura teatrale con le prospettive degli studenti contrapposte a quelle della scuola; un intervento musicale al pianoforte accompagnato dagli ex studenti del Marconi e un coro (in apertura e in chiusura) composto da alunne e alunni. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Marconi e del Comune. Ma i festeggiamenti non finiscono qui: infatti, mercoledì 27 dalle 16.30, al cinema Astra, si terrà l’evento "Le Scuole fanno Cultura – Il Cinema e gli studenti", con i progetti realizzati dagli studenti delle scuole superiori della città.