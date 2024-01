Non sono solo canzonette. In scena anche a Sanremo. Uno speciale tv per Pesaro

Colpo di scena: "Pesaro, Capitale della Cultura", sarà protagonista al Festival di Sanremo. Il crescendo rossiniano è emerso, ieri, in occasione della presentazione “dettagliata“ del programma di sabato 20 gennaio, quando in città, per la cerimonia inaugurale di Pesaro 2024 è atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A dare l’anticipazione riguardo al colpaccio mediatico sono stati il vicesindaco Daniele Vimini e l’assessore regionale Chiara Biondi.

"Sosterremo – ha detto Biondi – l’importante progetto di Pesaro Capitale con un milione di euro. E non solo. Con la Camera di commercio delle Marche porteremo al festival di Sanremo Pesaro capitale della Cultura. All’interno di Villaggio Sanremo, ci sarà uno stand dedicato alle cinque province marchigiane e nei 5 giorni del Festival, a turno, sarà dedicato uno speciale, in diretta televisiva, di approfondimento alle peculiarità di ognuna di esse. Pesaro Urbino potrà puntare sulla Capitale 2024". In prima fila, ieri in occasione della presentazione del programma artistico di sabato, annuisce sorridente Salvatore Giordano, vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche e presidente del Conservatorio Rossini. A latere dell’incontro osserviamo:"Presidente allora è vero: non sono solo canzonette". Giordano sorride. "Assolutamente no: parliamo di una vetrina straordinaria dal momento che si tratta di spazi televisivi trasmessi in Eurovisione. Attraverso la collaborazione con l’ente camerale ligure, Regione e Camcom delle Marche – conclude Giordano – hanno assestato un bel colpo per dare attenzione mediatica alle imprese marchigiane". Tanto che, sempre ieri, è stato battezzato il logo "Made in Pesaro 24" pensato per evidenziare, agli occhi del mondo, sotto un unico brand territoriale, in un’ottica da genius loci, il tessuto economico provinciale costituito da 32.665 imprese. La logica? Al giorno d’oggi saper fare al meglio è una parte del gioco: per competere serve anche saper comunicare quello che si fa meglio degli altri. La visione politica, quindi è quella di promuovere lo sviluppo economico anche grazie la visibilità data da riflettori nazionali e internazionali. Ecco perché la Capitale può aiutare anche la provincia del fare.

Tornando ai contenuti preparati per sabato dal team tecnico di Pesaro 2024 – con la guida di Silvano Straccini e la direzione artistica di Agostino Riitano – sul palco dell’astronave salirà l’ Orchestra Olimpia. Alla formazione, unicamente composta da musicicste, spetterà il compito di alzare gli animi verso i valori della Costituzione, suonando l’Inno di Mameli e omaggiando l’identità musicale che più di ogni altra Pesaro, città Unesco della musica, si fregia: così le note della Gazza Ladra di Rossini riempiranno l’astronave. Se la poesia di Mariangela Gualtieri non ha bisogno di presentazione merita un approfondimento la videoperformance dello studio internazionale di visual design Ouchhh “The Human Cell ATLAS “, realizzata in collaborazione con il Cern di Ginevra che coinvolgerà il pubblico. In che modo? Ricordate i cartoncini bianchi che saranno distribuiti agli spettatori? Ad un certo punto Paolo Bonolis dirà di metterli davanti a sé: il quadro d’insieme mostrerà una gigantesca superficie bianca su cui verrà propiettato il cortometraggio d’avanguardia. Il soggetto del video nasce, infatti, dall’idea di creare un autoritratto artistico dell’umanità con l’intelligenza artificiale e i big data. Il progetto ha riunito una comunità internazionale di scienziati con l’obiettivo di creare una rappresentazione di tutte le cellule umane per la comprensione della salute umana e per la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento delle malattie. Ouchhh è un collettivo di creativi con all’attivo 75 progetti di arte pubblica in tutti i continenti.

Solidea Vitali Rosati