"Non spostate la biblioteca “Passionei“ dalla sede naturale"

La biblioteca Passionei deve rimanere dov’è. Questa la pensa Rifondazione comunista sul futuro della gloriosa istituzione culturale. Se l’intento della giunta è portare la biblioteca nel corso e destinare la sede attuale a ospitare gli uffici comunali che ora stanno in piazza Dante, Rifondazione non ci sta. Per una serie di motivi: "A piano terra di Palazzo Valerio, questo è il nome dell’edificio e non palazzo Passionei, non ci sono locali sufficienti per tutti gli uffici comunali che si vorrebbero portare qui. E come usiamo le sale del piano superiore che erano riservate alla biblioteca? Ancora uffici, dato che c’è anche l’ascensore? Per questo diversi locali già affittati all’Inps sono stati sgomberati?".

Ancora: "Il finanziamento statale, tanto strombazzato a novembre 2024, parlava di biblioteca, poi sono stati aggiunti gli uffici e adesso solo uffici comunali. Del palazzo comunale lungo corso Garibaldi si dice che non è possibile risolvere il problema delle barriere architettoniche: chi l’ha detto? Ci sono giuste lamentele perché la gente non va più lungo il corso e anche gli affari dei commercianti calano. Se spostiamo gli uffici comunali dal municipio, eliminiamo, dopo l’allontanamento delle due farmacie, una ragione per frequentarlo e per recarsi in piazza. Come si fa a spostare tutti gli uffici a Palazzo Valerio senza prima discutere di cosa fare del palazzo comunale? La giunta vuol togliere tutti gli uffici dal “palazzo degli uffici“, nato nei primi anni ‘60 del secolo scorso e quindi ormai edificio storico, senza dire cosa vogliono fare di tale fabbricato e dei locali rimasti vuoti".

E poi: "La giunta insiste ad investire fior di quattrini in un edificio privato, cioè Palazzo Cattabeni, per trasferirvi la biblioteca, cosa impossibile per la grande quantità di libri antichi, moderni e contemporanei, di fondi bibliografici, di giornali, riviste e così via. Non dimentichiamo che una parte cospicua di libri si trova in un capannone di Senigallia". Ricordato che secondo loro la giunta sta violando il "piano particolareggiato del centro storico", Rifondazione conclude affermando che "la giunta è in confusione totale su ciò che serve alla città", che "le sue decisioni rappresentano spreco di danaro pubblico", e che "ha fatto tutto da sola senza alcun coinvolgimento della città su queste scelte insensate".

a. bia.