"Non toccate il Maracanà". Ambientalisti e non solo:: "Il sindaco ci ripensi"

"Siamo tanti. Siamo rimasti a manifestare nonostante la minaccia di pioggia. Non resta che ribadire al sindaco di ripensarci". Gli attivisti dell’associazione "Pesaro 30" hanno dato il là ai manifestanti i quali hanno ribadito in coro, rivolti idealmente al sindaco Andrea Biancani, “Ripensaci“. L’hanno fatto insieme ad un fronte compatto di associazioni ambientaliste – quali Legambiente, Lupus in Fabula – ed esponenti politici – come Luca Marini di Sinistra Italiana e Claudio Mari dei Verdi. Ha detto “Ripensaci“, sui social e sui giornali, anche il consigliere Pd, Michele Gambini, aprendo una breccia in maggioranza che è stata poi allargata dal consigliere pentastellato Lorenzo Lugli, presente anch’egli ieri alla manifestazione.

A ritrovarsi, nell’area dell’ex Maracanà, in fondo a viale Trieste, lato Levante, sono state le persone contrarie al progetto di riqualificazione della zona che tra le altre cose, al posto di un paio di campi da gioco, prevede la realizzazione di un parcheggio per ciclomotori. Il succo del discorso è che i pesaresi ritrovatisi ieri chiedono all’amministrazione comunale di lasciare esattamente com’è l’area, a partire dalla sabbia che caratterizza i sette campi di gioco frequentati da centinaia di appassionati di beach volley, beach tennis e foot volley. La ragione è duplice. Primo perché ilbene che lo schieramento di cittadini vorrebbe difendere è “la socialità“. Questa, qualora il progetto di riqualificazione venisse attuato, verrebbe – secondo i manifestanti – ridimensionata con l’eliminazione di un’area di gioco. E secondo perché l’intervento non è necessario poiché "a soli trenta metri da qui – osserva Gregorio di Pesaro30 – c’è già una grande area di sosta, la quale purtroppo non viene sfruttata". La riflessione dei presenti punta l’accento sul fatto che "se anche venisse realizzato un parcheggio per i ciclomotori, comunque questo non risponderebbe alle esigenze reali, quindi tanto vale trovare il modo di dirottare chi deve parcheggiare verso il Santa Marta". O "meglio – osserva Rosalia Cipolletta di Legambiente – sarebbe dirottare verso l’uso della bicicletta". "Pavimentare quest’area è consumare suolo – osserva Flavio Angelini della Lupus –: anche se il parcheggio dei motorini dovesse essere realizzato con uno stabilizzato traspirante, comunque comporterebbe un consumo di suolo. Chiediamo che i campi di gioco rimangano sette, nemmeno uno di meno e con la sabbia". Se Michele Gambini ha mostrato il proprio sostegno alla mobilitazione con la propria presenza, Lugli ha spiegato la propria adesione: "Da viale Trieste può partire un messaggio importante. Chiediamo all’amministrazione di avere un occhio di riguardo per una mobilità sostenibile. La risposta a tutto non può essere creare parcheggi e asfaltare. Perché lo sappiamo già che è un problema che si autoalimenta. Più crei parcheggi, più ne dovresti creare". Presenti anche i consiglieri di opposizione Giulia Marchionni e Marco Lanzi: "Chiederemo – dicono – una commissione comunale perché ci venga illustrato un progetto valutato esclusivamente dalla giunta. Il progetto è molto contrastato: sarebbe opportuno aprire anche una discussione in consiglio comunale".

Solidea Vitali Rosati