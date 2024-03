Non uno, ma ben due viaggi attorno alla ceramica

Oggi a Pesaro si inaugurano due mostre tra Galleria Rossini e Palazzo Mosca - Musei Civici. Alle 11 alla Galleria Rossini (via Rossini), si inaugura la mostra itinerante “Grand Tour“, un viaggio emozionante alla scoperta della ceramica classica, attraverso la collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica - AiCC. L’esposizione è concepita come un omaggio al meglio della produzione ceramica artistica e artigianale Made in Italy.

A Palazzo Mosca, alle 12, parte anche la mostra “La rinascita della maiolica a Pesaro dallo Storicismo al Decò“ (fino al 17 marzo) a cura di Federico Malaventura, con opere dai depositi dei Musei Civici. Dopo l’Unità d’Italia e con 230 anni di dominio papalino sulle spalle, Pesaro vive un periodo di transizione: il repentino cambio di guardia lascia nei cittadini un palpitante sentore d’insicurezza, dubbi e novità. Novità che investiranno anche l’industria della ceramica, dove la terraglia è sostituita dalla colorata maiolica storicista in stile rinascimentale.