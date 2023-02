Non uno ma due nuovi edifici per il Nolfi "E intanto i ragazzi dove li mettiamo?"

di Anna Marchetti

Una buona notizia ma anche un grande problema: dove sistemare i 450 studenti del Nolfi durante i lavori di ricostruzione dell’edificio "Aule" in cui sono attualmente ospitati? E’ questa la domanda a cui occorrerà rispondere al più presto, dopo la notizia che anche questa parte della scuola sarà demolita e riedificata. Sono infatti diventate due le nuove scuole destinate a entrare nelle disponibilità del liceo Nolfi. Oltre all’ex Carducci (5milioni di euro di finanziamento statale) sarà ricostruito anche l’edificio "Aule" (6 milioni 200mila euro di risorse regionali) che accoglie circa 450 studenti. Studenti ai quali dovrà essere trovata una sistemazione alternativa durante il periodo dei lavori.

La realizzazione di edifici scolastici moderni è una buona notizia per l’intera comunità ma preoccupa, dal punto di vista organizzativo, chi ha la responsabilità degli studenti. Anche perché è nota la carenza di spazi in città. "Appena possibile – è l’augurio del dirigente Samuele Giombi – dovremo concordare con chi si occuperà dei lavori del Nolfi le migliori modalità per renderli compatibili con la regolare continuità dell’attività didattica".

Non è semplice trovare una nuova sede scolastica per tanti ragazzi, lo sanno bene all’istituto Nolfi che, dopo la dichiarazione di inagibilità dell’ex Carducci, si è dovuto mettere a ‘caccia’ di aule. Un percorso complesso che ha portato, dopo diversi cambiamenti, alla sistemazione attuale delle due sedi, del Campus e dell’ex Battisti, più quella di San Lazzaro che ospita il liceo artistico Apolloni. Soluzione a cui si è giunti grazie alla disponibilità del Polo 3 che ha temporaneamente rinunciato alla sede dell’ex Battisti mettendola a disposizione del Nolfi. "L’ideale – commentano dalla scuola – sarebbe ricostruire prima l’ex Carducci e poi procedere con l’edificio ‘Aule’". Ipotesi non facile da realizzare visto che i 5 milioni di euro di risorse statali non sono ancora nella disponibilità della Provincia. Problema di cui si è fatto carico il senatore Antonio De Poli (Udc), annunciando il proprio impegno "per sbloccare le risorse del Miur".

E’ invece di qualche giorno fa la notizia del finanziamento regionale per l’edificio ‘Aule’. A comunicarla l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Francesco Baldelli (Fd’I) che ha spiegato come il progetto presentato dalla Provincia punti ad una scuola moderna con una elevata flessibilità degli spazi e l’utilizzo di arredi per la ‘trasformazione’ delle aule. Ma finché non sarà pronto, bisognerà occuparsi di dove sistemare i 450 studenti.