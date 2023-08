"Non vedo più le rondini e nemmeno i pipistrelli"

Gentile lettore, siamo sicuri che il nome della firma non sia uno pseudonimo e che lei sia invece il poeta Rainer Maria Rilke, autore del famoso verso "il volo del pipistrello screzia la porcellana della sera?". Lei è in forma splendida, le sue poche righe evocano una realtà che sta prendendo piede intorno a noi e di essa fanno sempre meno parte le rondini coi loro voli serali e i pipistrelli con le loro schizofreniche sterzate nel buio. Non credo che la colpa sia perché noi non guardiamo più in alto ma dentro i "nostri smartphone, gli ardenti bracieri e le superflue vanità". Il fatto è che rondini e pipistrelli non popolano più i nostri cieli cittadini come un volta, anzi, se ricorda bene, le rondini "cantavano" anche. Si diceva pure che più volavano alte e più era segno di alta pressione e bel tempo, perché salivano fin lassù per mangiarsi insetti e moscerini. A ognuno il suo: adesso, se in una di queste serate, speriamo di nuovo belle, lei va verso la Palla di Pomodoro, trova piccioni a volontà, passerotti, merli e cornacchie e qualche gabbiano che ormai si è abituato alla presenza dei bar. Il tutto fra l’indifferenza di quasi tutti, impegnati nel guardare dentro i loro smartphone: hai visto mai che vi vedono i voli delle rondini e del pipistrello?

f.b.