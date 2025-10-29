"Non c’è volontà, da parte dell’amministrazione di vendere Palazzo Gradari". L’assessore Andrea Nobili, ieri in Consiglio comunale, l’ ha dovuto ribadire più volte per allontanare i dubbi e rispondere alle domande incalzanti dell’opposizione, allarmata sulla questione da una delibera passata con 18 voti favorevoli e 10 contrari. "Sarà pur vero, ma con l’approvazione appena avvenuta – hanno osservato in una nota Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Giovanni Corsini, Cristina Canciani del gruppo Fd’I – sarà possibile, da domani, vendere Palazzo Gradari al miglior offerente. E’ questo il malaugurato esito di una delibera affrontata con troppa superficialità dalla maggioranza di centrosinistra. E soprattutto dopo questo voto non si passerà più in consiglio comunale".

Il sindaco Biancani, sentito a latere dell’assise, smentisce nel modo più assoluto: "No, non vogliamo vendere Palazzo Gradari", mentre a fornire dei dati tecnici a supporto della direzione intrapresa dalla maggioranza è stato il dirigente all’urbanistica, Fattore. Egli ha spiegato che Palazzo Gradari è un bene vincolato: non si muove paglia senza il coinvolgimento e il parere favorevole della Sovrintendenza. Fattore ha spiegato poi che l’operazione di “valorizzazione“ di Palazzo Gradari ha modificato in meglio la possibilità di mettere a frutto il bene. Infatti se ad oggi è stato possibile dare i locali del primo piano in gestione ai privati con la formula della concessione, grazie alla delibera di valorizzazione, sarà possibile darlo in locazione. Questa, ha detto Fattore, rappresenta una condizione maggiormente remunerativa per l’ente proprietario, cioé il Comune. L’opposizione, però, non è convinta: "Il bene – chiosa Redaelli – è ora nel piano delle alienazioni".

s.v.r.