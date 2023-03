Nonni connessi grazie al corso della Cisl "Smartphone in terza età per non isolarsi"

Imparare a usare lo smartphone in terza età, grazie a un corso di otto ore, e ottenere la propria identità digitale. Si tratta dell’iniziativa promossa dalla Cisl di Fano, per venire incontro alle esigenze dei pensionati, che potranno così ottenere lo spid e imparare tutte le funzioni del loro smartphone, tra le quali l’iscrizione ai social e le varie modalità di comunicazione. Ma gli obiettivi del corso, tenuto da un tecnico specializzato, oltrepassano le conoscenze operative e mirano a promuovere la socializzazione tra i corsisti. "Il fine – spiega Leonardo Bartolucci, presidente della Cisl fanese – è di favorire l’invecchiamento attivo, ovvero quella formazione permanente che permette ai pensionati di accedere a tutti i servizi e attività, che richiedono una competenza digitale, anche in vista della completa informatizzazione della città, che offrirà in futuro importanti servizi, tra cui la tele medicina. Al contempo – conclude Bartolucci – promuoviamo incontri in presenza e occasioni di socialità, per favorire la costruzione di reti di rapporti e amicizie, che sono indispensabili per una reale inclusione degli anziani". Luciano Rovinelli e Giuseppina Di Tommaso, responsabili della segreteria, riferiscono che i corsi saranno gratuiti e partiranno nella sede di Bellocchi di Fano, il 17 aprile, di pomeriggio, con gruppi di 15 persone. Nel programma di insegnamento, che prevede soprattutto attività pratiche, ci sono anche le modalità per ottenere i bonus sulle bollette, la lettura del cedolino della pensione e la perequazione, la richiesta dell’Isee. Insomma, tutte quelle competenze indispensabili per ottenere certificazioni e servizi, evitando spostamenti e lunghe code negli uffici. Organizza la Fnp Cisl.

Info 3667782217.

Marco D’Errico