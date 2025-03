Nonno Armando, sapore di famiglia

TERRE ROVERESCHE

Eusebi

Una famiglia di ottantatré persone che va d’amore e d’accordo (quasi la metà di loro lavora assieme tra azienda agricola e ristorante di casa), tutti riuniti attorno a nonno Armando, il capostipite che ha appena compiuto 99 anni e che ha una memoria di ferro e una saggezza distillata. Stiamo parlando della famiglia Roberti, nota nella vallata del Metauro e a San Giorgio in particolare, per l’azienda agricola e di allevamento di proprietà, ma soprattutto per il ristorante "Montecucco", una sorta di tempio della cucina di una volta dove viaggiano solo pasta fatta in casa, carne e verdure di propria produzione. E’anche per questo che il prefetto Emanuela Saveria Greco,di passaggio nella zona, ha ritenuto di dovere visitare e "benedire" questa numerosa e fantastica comunità esempio di come si possa fare impresa con i valori: "Credo – ha detto il prefetto che ha visitato l’azienda assieme al vice prefetto Antonio Angeloni e ai funzionari della prefettura – che questo sia un bellissimo esempio di come il valore dell’uomo e della donna, in una parola di una famiglia, possa generare bellezza e bontà. Vedere una famiglia così numerosa e affiatata lavorare in agricoltura con successo e soprattutto in grande armonia, è qualcosa di edificante per tutta la comunità".

L’azienda nasce nel 1948 e ruota attorno a nonno Armando che a 99 anni dispensa ancora saggezza in pillole. "Non correte troppo, non ne vale la pena, lavorate il giusto e con amore, andate d’accordo". Poche battute con una lucidità pazzesca. Armando gioca ancora a carte e lo fa con capacità di un giovane grazie a una memoria di ferro. Sicché lo si può ammirare mentre racconta ai nipoti e alle nipoti di quando andava "di casa in casa a portare la spesa, venendo ricambiato a volte con il denaro, altre con il baratto. Io portavo carne o pasta e qualcuno mi donava le sue uova o altri prodotti. Bei tempi perché bastava poco per andare tutti d’accordo". A casa Roberti è ancora così.

Qui, nel casolare che si trova di fronte al ristorante, la famiglia si è resa protagonista di un gesto di straordinaria generosità negli anni dell’ultima guerra mondiale: ha accolto e nascosto nel pagliaio una famiglia di ebrei, salvandoli dalla deportazione in Germania. "Avevano anche un forziere pieno di denaro e gioielli, ma a nessuno di noi è venuto mai in mente di toccarlo, abbiamo rischiato la vita ma li abbiamo aiutati volentieri", racconta Armando. Gente onesta, i Roberti, che hanno poi avviato, dopo la guerra, l’azienda agricola e il ristorante: "Tutto è cominciato nel 1948 con i miei genitori – racconta uno dei figli di Armando, Roberto – mio padre e mia madre dormivano nella capanna che sta di fianco al ristorante, mentre in una stanza è stata avviata la prima osteria. Un luogo di ritrovo dove la gente veniva a bere e anche a mangiare qualcosa". Una stanza che con il tempo è diventato il ristorante Montecucco: "Tutto va avanti con gli stessi principi. La nostra azienda alleva animali e serve ogni giorno nel ristorante di famiglia le proprie carni. Le paste vengono fatte a mano. Genitori, figli e nipoti lavorano tutti assieme nel ristorante che è un luogo in cui la gente viene con lo spirito di una volta. Per gustare qualcosa di buono, fatto come un tempo, salumi compresi, e soprattutto fatto con amore", dice Roberto che ringrazia il prefetto per la visita: "Per noi è stato molto importante ricevere il prefetto, perché qui si vive ancora di passioni e per noi è stata una grande gratificazione la sua sosta. Il nostro territorio è ricco di umanità e credo che la famiglia Roberti faccia parte di questo patrimonio".

Se ne sono accorti anche da altre regioni. Da queste parti il flusso verso la Romagna si è invertito. "Sì – scherza Marco – abbiamo un bel pubblico dalla Romagna che viene a trovarci per mangiare la buona cucina della tradizione". Non ultimi i componenti della celebre orchestra Casadei: "Raul Casadei e la sua famiglia ci hanno scoperti diversi anni fa. Venivano nelle nostre colline per riposarsi, per mangiare un buon piatto e non se ne sono mai andati. Con papà Armando in particolare hanno mantenuto un rapporto molto bello e in questi anni ci siamo visti sovente, qui naturalmente, al ristorante Montecucco, dove cerchiamo di cucinare quello che i nostri genitori ci hanno insegnato, un buon ragù ma anche un cappelletto chiuso a mano come una volta, un brodo fatto in casa, ed altro ancora che rappresenta le nostre tradizioni".

Con la supervisione di papà Armando: "Mio padre è sveglio e lucido, precisissimo – dice Roberto – e ancora oggi cerchiamo di coinvolgerlo. E’ un valore per tutti noi, nonostante abbia dovuto allentare con il lavoro e nonostante si dedichi alle sue passioni, oltre che al riposo. Con la perdita della mamma è rimasto il nostro punto di riferimento, l’esempio di una famiglia che si è stretta attorno a lui anche nei giorni scorsi per il suo novantanovesimo compleanno. Ora procede verso i cento anni e lo fa con dieci figli che gli vogliono molto bene e che lo aspettano al traguardo dei cento assieme a tutti e gli ottantatrè componenti della famiglia, tra nipoti e pronipoti, che vivono tutti il valore dell’amore e del fare le cose con passione, come i genitori ci hanno insegnato".