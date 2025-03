"Nonno Mino per la ricreatività"

"Nonno Mino è nata nel 2007 e si occupa di offrire supporto alle persone con persone con malattie neurodegenerative ed ai malati di Alzheimer. Non facciamo assistenza medica, ma attività giornaliere legate al benessere dei malati e lo facciamo in 4 nostri centri (Pesaro, Urbino, Rio Salso e Vallefoglia) dove organizziamo laboratori, attività di ginnastica dolce o di cromoterapia. In questi centri assistiamo circa 140 persone e siamo 37 volontari, tutte figure professionali. Offriamo anche supporto psicologico gratuito ed organizziamo anche corsi di formazione a supporto dei volontari. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio, tutto l’anno. Per iscriversi basta versare una quota di 25 euro".