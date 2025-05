Il nonno pusher arrestato a 76 anni

Pesaro, 22 maggio 2025 – Appendere il bilancino al chiodo, per un pusher di lungo corso, può essere davvero difficile. Ne sa qualcosa il 76enne arrestato martedì scorso dalla squadra mobile della polizia che di andare in pensione proprio non ne vuol sentir parlare. Lui, classe 1949, è una vecchia conoscenza della polizia. La prima volta che è stato arrestato era nel secolo scorso quando ancora era anche un operaio metalmeccanico in un’azienda pesarese. E da quella volta ci è ricascato più e più volte. Ieri mattina in tribunale a Pesaro si è svolta l’udienza di convalida e ora il 76enne si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo che si svolgerà il prossimo 3 giugno. Gli agenti della squadra mobile lo hanno intercettato all’uscita del casello autostradale, stava tornando da Rimini dopo una missione per rifornirsi di cocaina. Lo hanno fermato mentre usciva dall’autostrada a bordo della sua auto. Tra le gambe, occultati nemmeno più di tanto, aveva 10 grammi di cocaina pronti per essere fumati.

“Ma un bravo poliziotto che sa fare il mio mestiere – cantava Francesco De Gregori ne ‘Il bandito e il campione’ - sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere”. E in questo caso, a far cadere il 76enne, sono stati quei frequenti spostamenti avanti e indietro verso la Romagna con l’obiettivo di fare rifornimento di cocaina. Appena uscito dal casello ad attenderlo c’erano gli agenti che, senza necessità di frugare poi tanto all’interno dell’auto, hanno trovato il ‘carico’.

È bastato uno sguardo, una veloce occhiata tra gli agenti che lo attendevano fuori e il 76enne dietro al volante. L’uomo ha accostato e quasi non c’è stato bisogno di declinare le proprie generalità. Probabilmente la prima volta che quegli stessi sguardi si sono incrociati le rughe erano meno ma, come tra vecchi conoscenti, è possibile che ci sia stato anche un fraterno saluto. E così, senza fare resistenza, l’uno è finito con le manette ai polsi nel sedile posteriore e gli altri, hanno guidato l’auto che lo ha condotto, ancora una volta, in Questura. “Ma al proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la Legge”.