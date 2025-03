Noor verso il palco di piazza San Giovanni

A pochissimi passi dal palco del Concertone del 1° maggio: la cantante urbinate Noor Amelie Mocchi è in lizza per esibirsi tra i big della musica nazionale sull’ambito palco di piazza San Giovanni, e in questi giorni col suo singolo “Replay“ può essere votata dal pubblico, aumentando le chances di arrivare tra i dieci finalisti. 20 anni, mamma kirghiza e babbo italiano, pur essendo giovane ha già una brillante carriera alle spalle e un futuro altrettanto promettente.

Noor, come è arrivata al 1MNext contest?

"Dopo la maturità mi sono trasferita a Milano e ho iniziato a dedicarmi totalmente alla musica, che già coltivavo tanto anche prima. Nel 2022 ho vinto Area Sanremo e partecipato a Sanremo Giovani, che mi ha permesso di cantare tra il 2023 e il 2024 a New York, in giro per l’Europa e anche in Tunisia. La scorsa estate sono stata a Riccione con Radio DJ e da qualche mese mi sto dedicando al mio primo album. Nel frattempo, è arrivata questa possibilità e non potevo non coglierla".

Quindi come si può votare per lei?

"Andando sul sito 1mnext.primomaggio.net, cercando NOOR e cliccando su vota. Le votazioni scadono domenica".

Sempre lì, si può ascoltare la sua canzone “Replay“?

"Esatto, vedendo anche il videoclip tutto urbinate. L’ho girato a settembre nei dintorni del Parco dell’Aquilone, assieme a Cinestudio, un luogo vicino a Torre San Tommaso, dov’è la mia casa".

Di cosa parla “Replay“?

"Parla di quando ci si rende conto che ciò che succede nella vita non può avere un replay come invece avviene nella musica. Parla di un amore estivo molto forte, che però è finito, senza possibilità di un replay. L’ho scritta assieme a “Le Ore“ e a “Dischi dei Sognatori“".

In quanti siete in lizza al momento?

"In 150. Dopo il voto online, che sarà unito a quello della giuria, ne passeranno solo 10. Ma già sono contenta di essere tra questi, dopo le migliaia di iscrizioni iniziali".

E poi?

"Chi passa, verrà ulteriormente selezionato fino ad arrivare ai tre che andranno al Concertone. Io ci spero, ovviamente, e spero nel sostegno degli Urbinati. Cerco sempre di portare un po’ di Urbino sul palco. Ad ogni modo, a prescindere da come andrà, a maggio la canzone uscirà sulle piattaforme e spero che piaccia a tanti".

Progetti in corso?

"Sto lavorando da parecchi mesi totalmente sulla musica, è una passione alla quale avevo bisogno di dedicare tutto il mio tempo e la mia dedizione, per ora sto facendo questo; spero di raccogliere i frutti in futuro".

Giovanni Volponi