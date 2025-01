Norma discriminatoria. Assolto per il reddito

E’ stato assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. E’ la decisione presa ieri mattina dal giudice del tribunale di Pesaro nei confronti di un 26enne nigeriano residente a Pesaro, difeso dall’avvocato Matteo Mattioli.

Il giovane straniero era finito sotto accusa per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Il 26enne aveva dichiarato infatti di essere residente in Italia da almeno 10 anni, requisito necessario secondo la norma, per poter ricevere il reddito di cittadinanza. In realtà, alla data di presentazione della richiesta inviata tramite un intermediario, il giovane si trovava sul territorio nazionale da 4 anni, 9 mesi e 14 giorni, e cioè dall’aprile 2016.

Il pm e l’avvocato, durante la precedente udienza, avevano chiesto al giudice che non si procedesse nei confronti del giovane perché, secondo una recentissima pronuncia della Corte di giustizia europea, la norma è discriminatoria verso gli stranieri. Al nigeriano era stato quindi contestato di aver ricevuto indebitamente il reddito da febbraio 2021 febbraio 2022 per un importo complessivo di 5.533,75, che poi l’Inps gli aveva richiesto indietro.

"Soddisfazione e gratitudine – è il commento dell’avvocato Mattioli - anche nei confronti della procura e del tribunale per aver compreso e applicato i principi espressi anche dalla Corte di giustizia europea".

La decisione presa ieri costituisce infatti un prezioso precedente giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è del luglio scorso e sostiene che il requisito che ha riservato reddito e pensione di cittadinanza a chi ha almeno 10 anni di residenza in Italia, dei quali gli ultimi due continuativi, determina una ‘discriminazione indiretta’ ai danni degli stranieri.

