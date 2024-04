“Nostalgia di bellezza“,. Ventuno autori in mostra da oggi

L’arte incontra l’accoglienza all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20 sul lungomare di Pesaro. La mostra “Nostalgia di bellezza“ si terrà a Pesaro, dal 5 al 18 aprile, negli spazi messi a disposizione dal conte Alessandro “Nani“ Marcucci Pinoli. Vernissage oggi alle ore 17. In mostra saranno le opere di ben 21 artisti: Art duo MASter and Katerina, Beatrice Biagetti, Cristian Cimati, Davide Favaro, Ema Szabo, Fabrizio Scartozzi, Francesco Trimarchi, Galiya Makasheva, Gino Pigolotti, Giulia Cardinali, Gregg Simpson, Iryna Ostapyuk, Mara Roscini, Maria Protasi, Prienne, Red Siri0 (Sirio Morini), Rudy L. Henderson, Sergey Konopelko, Sonia Mancini, Valery Yemtsev, Virginia Zanotti, con la pluralità delle tecniche e dei generi espressivi Art Studio Loreta Larkina.

l. d.