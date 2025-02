Notaresco pareggia: la beffa è nel finale

NOTARESCO 1 RECANATESE 1

NOTARESCO (3-5-2): Loliva 6; Pulsoni 5,5 (31’st Kapnidis 6), Formiconi 6, Granicelli 5,5 (28’st Taddei 6.5); Ciutti 5.5, Belli 5.5 (13’st Di Bartolo), Arrigoni 6, Di Sabatino 5.5 (1’st Sall 5.5), Quacquarelli 6; Forcini 5.5 (22’st Di Cairano 7), Infantino 5.5. A disp.: Sallusti, Intinacelli, Ferri, Osei. All.: Silva 6.5

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello 6; E.Ferrante 6, Bellusci 5.5, Marchegiani 6; D.Ferrante 5.5, Raparo 6, Giandonato 5.5, Pesaresi 6; D’Angelo 6; Zini 6.5 (31’st Canonici 5.5), Spagna 6. A disp.: Mascolo, Cusumano, Masi, Pierfederici, Pepa, Bruzzechesse, Valleja. All.: Gigli 5.5 (Bilò assente per febbre)

Arbitro: Marco Melloni di Modena

Reti: 5’st Zini, 39’st Di Cairano

Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Granicelli; Pesaresi, Raparo, Canonici, Del Bello. Rec 1’+4’

NOTARESCO (Teramo) Beffa finale per la Recanatese, raggiunta sull’1-1 dal fanalino di coda Notaresco. La squadra di mister Bilò (assente per febbre, al suo posto c’è Gigli) sfiora il blitz esterno ma deve accontentarsi di un punto.

Allo stadio “Vincenzo Savini” l’avvio di partita vede il Notaresco iniziare con il piede giusto, a differenza della formazione ospite che fatica a trovare le distanze giuste. Al 18’ Belli sale più in alto di tutti, ma la sua girata di testa termina sul fondo: poco dopo è Forcini a partire in contropiede, fermato dall’uscita di Del Bello. Il primo squillo della Recanatese porta la firma di Pesaresi, ma la sua conclusione potente non risulta altrettanto precisa. Il primo tempo scivola via senza grossi sussulti, a differenza di una ripresa sicuramente più briosa. Passano 5’ dalla ripresa del gioco e la Recanatese trova il vantaggio su iniziativa di Spagna: Zini si libera a dovere, piazzando un diagonale mortifero sul quale Loliva non può nulla. Il Notaresco subisce il contraccolpo e rischia di sbandare ulteriormente, ma alla Recanatese manca il colpo del ko: gli ospiti sprecano tanto davanti a Loliva, mantenendo “in vita” i padroni di casa. Così a 5’ dalla fine, ecco concretizzarsi la beffa: i due neo entrati Taddei e Di Cairano confezionano l’azione che vale il pareggio, con quest’ultimo che con un lob preciso batte Del Bello per il definitivo 1-1.

Con questo punto i leopardiani salgono a quota 28 punti in classifica, a +4 dalla zona playout, facendo comunque un altro piccolo passo in avanti verso le zone tranquille.