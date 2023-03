Note all’Annunziata con ’l’Histoire du soldat’

Domenica alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro secondo appuntamento dei Concerti Aperitivo promossi dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’Amat.

La Filarmonica Gioachino Rossini propone alle ore 11 un concerto tanto conosciuto quanto ricercato, L’Histoire du soldat di Igor Strawinsky, composto nel 1918 dopo che la sua famiglia si era trasferita in Svizzera in seguito alla rivoluzione di ottobre.

Si tratta di una breve opera, in forma di suite, suddivisa in diversi movimenti e danze, in cui i cantanti vengono sostituiti da un attore e la cui formazione musicale era sufficientemente agile e composita, tra archi, fiati e percussioni, così da renderla agevole per il teatro musicale itinerante.

L’Histoire è un brano complesso e molto difficile dal punto di vista tecnico individuale e per l’insieme, per direttore e tutto ensemble, e per la Filarmonica Gioachino Rossini rappresenta un’importante occasione per presentare un concerto di grande livello artistico e musicale al pubblico affezionato all’appuntamento della domenica mattina.

L’Ensemble della FGR, composta da Cecilia Cartoceti, violino, Massimo Jean Gambini contrabbasso, Davide Felici clarinetto, Paolo Biagini fagotto, Luca Piazzi tromba, Damiano Drei trombone, Giosuè Scarponi percussioni, è diretta da Davide Massiglia, giovane direttore ospite che dirige per la prima volta la Filarmonica, e ospita Mario Bois, attore di grande esperienza che ha collaborato, tra gli altri, con Michele Placido, Paola Gassman, Stefano Accorsi.

Biglietto 10 euro. Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips e circuito vivaticket anche on line.

Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata (334 3193717) il giorno del concerto dalle ore 10.