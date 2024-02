Note di allegria alla Casa di riposo con la musica del ’bandino-ino’

"Una quindicina di musicisti che si autodefiniscono il ‘bandino-ino’, nel senso di piccola banda, hanno regalato un pomeriggio di allegria agli ospiti della casa di riposo ‘Merlini – Ciavarini Doni’ di Orciano. "Siamo amici da tanto, uniti dall’amore per la musica – racconta Sauro Baldini, ex presidente del corpo bandistico ‘Garavini’ di Terre Roveresche, che ha organizzato l’evento nella struttura per anziani -. Abitiamo in paesi e città diverse della provincia e ogni tanto ci ritroviamo per suonare o intorno a una tavola imbandita. Ultimamente ho proposto di esibirci davanti ai nonnini della casa di riposo e tutti hanno detto sì". Ne è nata una bella festa, con gli anziani e il personale della struttura coordinato da Lucia Borsini, che hanno gradito molto le musiche folk e di liscio proposte dal ‘bandino-ino’, che poi ha chiuso, su richiesta dei vecchietti, con l’Inno di Mameli’. s.fr.