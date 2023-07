Note di classe al rifugio Corsini: anteprima dell’Urbino plays jazz

Urbino plays jazz prosegue l’avvicinamento al segmento principale del festival con il secondo dei due eventi d’anteprima, domani al Rifugio chalet principe Corsini, nel comune di Piobbico. Dopo il concerto a Sant’Angelo in Vado, "Aspettando Urbino plays jazz" diventa il primo "Monte Nerone music fest", un festival nel festival. "Appuntamento alle 14 con un percorso musicale ricco di proposte – spiega Riccardo Conte, direttore artistico –. Avremo gruppi del territorio, realtà emergenti del panorama nazionale, danza, band storiche, fino ad arrivare al clou con un progetto italo-finlandese, costituito dal pianista cuneese Fabio Giachino (foto) e da Aki Himanen alla tromba e all’elettronica". Le date spin off di Urbino plays jazz sono patrocinate dal Consiglio regionale delle Marche e realizzate grazie al supporto di Comune di Urbino, Sciovie Monte Nerone, Unione montana Catria e Nerone, record label Jazz-O-Tech e Rifugio chalet principe Corsini. A proposito del rifugio, Federico Scaramucci, che lo gestisce assieme a Fabrizia Lucchetti, si dice "davvero entusiasta di ospitare per la prima volta una serata targata Urbino plays jazz, con un inedito format. Si tratta di uno spazio dedicato alla musica, alla danza, alla cultura e alla promozione e valorizzazione del nostro splendido territorio, del quale il Rifugio chalet principe Corsini, dalla riapertura di due anni fa, è diventato un vero hub turistico che vuole incentivare lo sviluppo di tutto l’areale montano".

