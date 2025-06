Note d’organo. Alla San Giovanni vibra lo spirito

Appuntamento con I Concerti del Conservatorio oggi e domani. Il primo concerto si terrà nella chiesa di San Giovanni che ospita un organo Mascioni del 1982. Il titolo della serata, L’organo e il respiro dello spirito, esprime il misticismo delle pagine proposte dai giovani organisti dell’Istituto. Agnese Vignoni eseguirà la Toccata prima di Georg Muffat e il Praeludium et Fuga in la minore di Bach; Sonia Budassi proporrà la Passacaglia in re minore di Dietrich Buxtehude e il Praeludium et Fuga in do maggiore di Bach; Davide Omiccioli eseguirà il corale An Wasserflüssen Babylon e il brillante Praeludium et Fuga in sol maggiore.

In chiusura due brani del periodo classico e romantico: la composizione in forma di fantasia Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr di Mozart e il virtuosistico Allegro in re minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy, entrambi eseguiti da Federico Tonti.

Domani si torna a Palazzo Olivieri con il concerto "Divine forme, sacro sembiante e ‘gobbi’ letterari". La perfezione della forma musicale di stampo classico caratterizza la Sonata in la maggiore di César Franck per violino e pianoforte, affidata ad Alice Agostinelli e Yasue Hokimoto. A seguire due brani per chitarra che attingono melodie e atmosfere dalla musica operistica italiana e dalle sonorità spagnole: la Fantasia su temi della Norma di Bellini di Napoléon Coste e la Sonata op. 61 di Joaquín Turina, proposte da Giacomo Arcangeli. A fine serata un omaggio a Verdi e al "gobbo" più famoso dell’opera italiana: Aiym Askar (soprano), Sanghyun Park (baritono) e Lorenzo Felicioni al pianoforte interpreteranno due celebri pagine da Rigoletto: "Cortigiani, vil razza dannata" e "Parla, siam soli… Tutte le feste al tempio…".

Ingresso libero per studenti e personale del Conservatorio; ingresso su invito per il pubblico tramite eventbrite.it.

ma.ri.to.