Note giovanissime per i concerti al Miralfiore

Primo maggio al Parco Miralfiore tra la musica delle band blues, rock, heavy e pop pesaresi e la solidarietà con gli alluvionati di Cantiano. La manifestazione, nuova nel cartellone cittadino, si chiamerà “Pic nic e note“: è organizzata dal Comune con Auser, Cgil, Cisl e Uil. A suonare, sul palco dell’anfiteatro verde, a partire dalle ore 11,30 ci saranno sei gruppi musicali, mentre polenta, porchetta e birra artigianale saranno quelle provenienti da Cantiano. E non solo. Ci sarà anche il food truck con la vasocottura del ristorante “Polpo di fulmine“.

"Per la prima volta in città – osserva l’assessore Enzo Belloni – proponiamo la bellezza del Parco Miralfiore per trascorrere il primo maggio in città. Dietro il bar ex Limonaia ci sarà l’area pic nic, mentre per tutto il giorno, dal palco dell’anfiteatro all’aria aperta si esibiranno sia band esordienti, come i Nameless e sia band affermate e di lungo corso del panorama pesarese. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di Auser e del presidente Massimo Ciabocchi e con la direzione artistica di Ugo Betti".

Il programma di “Pic Nic e Note“ avrà inizio alle 11,30, "con l’esordio – spiega Betti – dei Nameless, il giovanissimo gruppo rock, composto da 4 ragazzi la cui età sommata raggiunge i 55 anni. Alle 12,30 seguiranno Riccardo Selci & Fool Band con il loro repertorio di cantautorato. Dopo una breve pausa, riprenderemo lo spettacolo con i Babel alle 13,45 e, alle 15, gli Apnea, formazione che ha appena lanciato il suo ultimo singolo “Adrenalina“ dagli schermi del Tg1".

La musica riprenderà alle 16,15 con Jacopo Mariotti, violoncellista estroverso capace di spaziare dalla classica all’elettronica, da dieci anni orchestrale della Sinfonica Rossini. "A presentare la giornata saranno Brunella Paolini ed Eleonora Rubechi Mensitieri. La direttrice della biblioteca Oliveriana, in particolare racconterà le radici della festa del primo maggio in un mini recital con Mariotti".

Il pomeriggio continuerà con i Crotalo (ore 16,55) e la loro proposta di hard and heavy italiano per concludere l’evento, dalle 18,15, con la carica dei 41 anni di rock portati da Joe Castellani & Blues Machine". A differenza dei veterani, ad essere molto emozionati di esibirsi sono i giovanissimi Edoardo Ricciarini (chitarra elettrica), Tommaso Santini (chitarra elettrica), Guido Rastelletti (batteria), Lorenzo Schiesaro (voce). "Nascono come street band – spiega Betti – sono veramente forti". Il loro rock parte dagli anni ‘90: "Non solo – dice Santini –: personalmente spingo per fare anche un paio di pezzi punk".

Al look ci penserà Schiesaro, front man e fantasista del gruppo. "Ci stiamo preparando – dice Rastelletti –: Pesaro non manca di sale prove, accessibili anche a noi ragazzi per pochi euro".

Solidea Vitali Rosati