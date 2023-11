Note local e nazionali al microfestival

Il festival della scena indipendente e alternativa della musica nazionale e locale "2 1 11 – Musica in Bicipolitana" chiude i suoi appuntamenti con il microfestival in programma domenica 19 dicembre, dalle 16.30, al Teatro dei Bottoni (ingresso gratuito). Protagonisti saranno Andrea Paglialunga e gli Ff, duo urbinate e la band berlinese Kruger & the lost boys.