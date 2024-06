Note Oliveriane, amore per la cultura. Musica e storia per una bella estate

Note Oliveriane, la manifestazione curata da Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, che esplora le contaminazioni tra musica e il patrimonio documentario custodito in Biblioteca e che ogni anno caratterizza la proposta estiva dell’Ente e si concretizza con un ricco programma di cinque eventi a partire da domenica 23 sino a giovedì 1° agosto. "Siamo felici di essere arrivati alla settima edizione di Note Oliveriane, nate come un esperimento che negli anni ha riscosso un grande successo – afferma Brunella Paolini – e di far coincidere quest’anno il nostro appuntamento inaugurale con le manifestazioni per la Festa della Musica. Le Note Oliveriane hanno un doppio significato: alla musica si affiancano le annotazioni, i documenti, la parola scritta, ma anche le immagini, i reperti archeologici, tutto che rappresenta l’evoluzione e la trasmissione della conoscenza e che vedremo protagonisti della nostra rassegna".

Il sipario della manifestazione si apre domenica 23 alle 22,30 con My Favourite Flowers. Atlantico Mediterraneo Coast to Coast, per la direzione artistica di Ugo Betti, presidente di Pesaro Segreta: l’evento si svolge nell’ambito della Festa della Musica che celebra il Solstizio d’Estate. Sul palco dell’Alusfera in piazza del Popolo una super band di musicisti marchigiani pronti a condurre il pubblico in una “crociera musicale“ che toccherà il Jazz e la musica popolare del Brasile e dei Caraibi, fino al flamenco e, non ultima, alla musica italiana, con un cocktail d’autori che vanno da George Duke a Lee Ritenour, ma anche Herbie Mann e Dave Valentin fino a Chick Corea, Michel Camilo e Michel Petrucciani. Sul palco Tony Felicioli (flauto traverso, sax tenore), Lucio Matricardi (piano, sint), Emanuele Gatta (chitarre, cori), Sofia Santilli (voce), Dalila Maretti (congas, cajon) Maurizio Scocco (basso elettrico, cori), Archelao Macrillò (batteria).

Sui maxischermi di piazza del Popolo verranno proiettati particolari della preziosa collezione di mappe conservate in Biblioteca, a ritrarre tutti i mari della Terra che verranno solcati in questo ideale viaggio musicale: si va dall’Oliveriana World Map, del 1508, a una piantina di Pesaro del 1955 che ne ritrae il porto. Gli altri appuntamenti: giovedì 11 luglio alle 21, nel cortile di Palazzo Montani Antaldi sarà la volta della grande musica di Ennio Morricone e le sue straordinarie colonne sonore; 18 luglio alle 21, sempre a Palazzo Montani Antaldi, ci sarà un immersione sulle atmosfere della seconda metà del Settecento grazie al racconto della musicologa Maria Chiara Mazzi; 26 luglio alle 22 si ritorna in piazza del Popolo sul palco dell’Alusfera, con Ritmo: Ensemble di Percussioni, per la direzione artistica di Ugo Betti.

Per il gran finale della rassegna si torna nel cortile di Palazzo Montani Antaldi alle 21 del 1° agosto con Ventitalie: concerto/spettacolo: il Gruppo Musicaparole propone un "viaggio tra le 20 regioni italiane che non hanno confine, perché ogni luogo è confine".

L’ingresso è libero; info 0721 33344 o 338 4324889 (WhatsApp).

Luigi Diotalevi