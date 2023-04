"Noto scrittore invitato a Mondolfo Ma lo si fa dormire a San Costanzo"

"Invitano lo scrittore in città, ma poi lo mandano a soggiornare nella struttura di un altro Comune. Che figura ci facciamo?" Questo, in estrema sintesi, si chiede Anteo Bonacorsi, leader di minoranza in Consiglio comunale. Come già evidenziato su queste colonne, il 4 maggio si terrà l’anteprima dell’edizione 2023 dell’importante rassegna letteraria organizzata dal Comune di Mondolfo ‘Come un libro all’aperto’, che avrà come protagonista il noto scrittore e conduttore radiofonico veronese Matteo Bussola. Un evento atteso e di indiscutibile prestigio.

C’è però un aspetto, a margine di questo debutto della rassegna, che suscita il disappunto di Anteo Bonacorsi, consigliere di minoranza: "Il famoso autore – osserva –, come risulta da un’apposita determina del Comune, non soggiornerà in una delle tante strutture ricettive di Mondolfo o Marotta, bensì in un agriturismo di San Costanzo. Nell’atto – spiega Bonacorsi -, dopo la doverosa precisazione sul fatto che si rende necessario accogliere lo scrittore a spese del Comune nel miglior modo possibile in un’adeguata struttura ricettiva del territorio, si indica, infatti, come soluzione l’agriturismo ‘Divin Amore’ di San Costanzo. Sia chiaro, nulla da eccepire su questa ottima realtà dell’accoglienza turistica e desidero anche esprimere il nostro più sincero benvenuto a Matteo Bussola, che darà lustro alla rassegna mondolfese, ma la scelta dell’amministrazione di individuare per lui una sistemazione fuori dai nostri confini comunali non ci trova affatto d’accordo. Ma che segnale diamo all’importante autore? Che non riteniamo le nostre strutture adeguate ad ospitarlo? E, soprattutto, quale messaggio rivolgiamo ai nostri operatori? Forse che non li consideriamo degni di accogliere un famoso scrittore nel migliore dei modi? Mi dispiace, ma non ci siamo. Anche perché i soldi del nostro Comune, tanti o pochi che siano, prima di tutto devono essere spesi in questo territorio".

Per completezza di informazione, nella determina contestata da Bonacrosi è indicato che per l’ospitalità con trattamento di mezza pensione per le notti del 3 e 4 maggio, inclusa la colazione del giorno 5, l’offerta pervenuta al Comune da parte della struttura sancostanzese è di 190 euro Iva inclusa, ritenuta "economicamente congrua".

s.fr.