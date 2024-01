Noto vasaio di 55 anni trovato morto in casa

E’ stato trovato morto in casa sua, al numero 40 di via Brettole, dalle parti del parco archeologico di Fossombrone.

Si chiama Francesco Pandolfi, detto "Cecco", 55 anni, piuttosto conosciuto in città e non solo, anche per via dell’attività di vasaio artigianale che esercitava in quel di Sant’Ippolito, in via Valvagnesca.

La morte è da accertare ma non si esclude il gesto volontario. Chi lo conosceva, ne parla come di una persona benvoluta e mite, che era però molto preoccupato per il ricovero ospedaliero dell’anziana madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per appurare l’accaduto. Non ci sono messaggi di addio o biglietti di spiegazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagli per aprire la casa dopo che alcuni parenti e conoscenti, cercandolo, non erano riusciti a contattarlo. I soccorritori del 118 hanno provato anche a rianimarlo ma ormai troppo tardi.

’Cecco’ Pandolfi lascia la mamma Delfa e i fratelli Stefano, più grande, e Filippo, il più piccolo.