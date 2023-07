Notte bianca in rampa di lancio Dieci tappe a tutto divertimento

Sabato 15 luglio Vallefoglia tornerà ‘white’. Anche quest’anno la città si prepara a non dormire per la Notte bianca, rassegna di successo che animerà la vallata grazie all’organizzazione e collaborazione di Comune, commercianti e dell’associazione "Day and Night eventi". La novità sarà il White bus, due bus navetta che collegheranno tutte le aree degli eventi. Servizio garantito dalle 19 fino tutta la notte che permetterà ai cittadini di spostarsi nei vari locali in sicurezza. Sono 10 le fermate previste, e la frequenza di transito dei bus sarà di ogni 15 minuti. Ogni fermata porterà a locali, negozi e attività che hanno aderito all’iniziativa, proponendo eventi per tutti. La fermata 1 sarà a Cappone, al ristorante La nuova Fazenda, che ha pensato a un ricco menù e musica per tutta la serata. La seconda tappa sarà a Morciola, al centro commerciale Cento Vetrine, dove Il caffè della fortuna ospiterà la rock band Mendoza. La terza sosta porterà al Sottopasso Lounge, in via Nazionale a Bottega: cibo, musica dal vivo con Mario Aiudi, ex concorrente di The Voice Senior, e a seguire Dj set di musica Funk. La fermata 4 arriverà al centro commerciale Conad di Bottega, dove il Bodeguita Cafè propone cena e spettacolo caraibico; il Barge cena, gelato e Dj set; e la Pizzeria da Leo cena e musica italiana dal vivo. Sempre a Bottega, in zona Piazza Rossini e centro commerciale, è prevista la quinta tappa. Dal pomeriggio attività e letture per bambini, mentre la sera si animerà con i menù e musica dal vivo all’ortofrutta Millefrutti e Bottega in Alto Mare. Aperture speciali anche per i negozi Boutique Diana e L’Uomo.

La fermata 6, in zona Colosseo, porterà i ragazzi al popolare locale, nel quale si esibiranno prima l’italian cover band Mini Mad, poi una selezione di Dj del club. Si potrà anche mangiare grazia allo street food di Collesi. Arrivando al centro commerciale Pio La Torre di Montecchio con la fermata 7 ci saranno tante opportunità di cenare e divertirsi: Quadro, La Rumba, Bar Margherita, La Chicca, Barra’s cafè e le aperture straordinarie dei negozi Freestyle e Via Roma boutique. Anche la fermata 8, in via Roma, sarà molto attiva con cena e intrattenimento del Caffè 2+6, l’apertura serale con isola olostica dell’erboristeria ‘La giostra delle erbe’ e dei negozi di abbigliamento Pepita e Meraki Boutique. In quest’ultimo sarà allestito anche un corner di consulenza di armocromia. La fermata 9, nei pressi di piazza della Repubblica, condurrà alla pizzeria La Dolce Vita e al Circolo Arci, mentre la numero 10 al New Day.

ll sindaco Palmiro Ucchielli e il presidente dell’associazione Day and Night Giovanni Mengarelli hanno espresso tutta la loro gratitudine in conferenza stampa: "Grazie a chi continua ad aderire alla Notte Bianca, l’evento cittadino di successo che vivacizza Vallefoglia, le sue attività e i suoi commercianti offrendo intrattenimento e soprattutto sicurezza per i cittadini".

Lucia Arduini