“Notte dei Ricercatori“, una festa gioiosa

Grandi numeri per la Notte dei Ricercatori e Ricercatrici dell’Università di Urbino, la seconda edizione di SHARPER Night: l’evento di venerdì infatti ha registrato numeri importanti: oltre 4mila presenze e più di mille adesioni ai laboratori; un palinsesto variegato che ha offerto ai visitatori l’occasione di scoprire il dietro le quinte della scienza, con 66 iniziative diffuse nel centro storico di Urbino, negli spazi del Campus Scientifico Enrico Mattei e, a Fano, nelle sedi di Palazzo San Michele e del Marine Center.

"Sono molto felice – ha commentato il magnifico rettore Giorgio Calcagnini – di questo secondo, straordinario, successo. Un evento che è un grande laboratorio sociale, perché divulga la scienza e offre un servizio alla comunità mentre crea legami. Ringrazio tutte le persone del nostro Ateneo e il contributo delle istituzioni, degli enti, delle scuole, dell’Accademia di Belle Arti e dell’ISIA". 260 ricercatrici e ricercatori di Uniurb hanno incontrato nei molti stand persone di età, interessi e background differenti e approfondito temi di grande attualità: dall’intelligenza artificiale ai pregiudizi, dalla salute pubblica alle neuroscienze, fino alla tutela dell’ambiente e al patrimonio culturale.

Tra le novità di quest’anno ha avuto un ruolo centrale l’aula studio dell’Ateneo, inaugurata di recente in via Vittorio Veneto, che ha ospitato l’attività Le pietre dell’antica Roma: un percorso immersivo pensato per bambini. In costante sold out, il laboratorio La scienza di Harry Potter ha conquistato un pubblico trasversale trasformando l’universo della saga più amata da bambini e adolescenti in un terreno di scoperta scientifica.

Grande curiosità ha suscitato anche l’iniziativa Un viaggio a colori nella cellula entusiasmando, in particolare, studentesse e studenti delle scuole medie che hanno partecipato in gran numero.

Spiegazioni chiare e coinvolgenti, supportate dall’uso di strumenti innovativi, hanno dato alla biologia la forma nuova di un’esperienza diretta, capace di stimolare meraviglia e nuove domande. Il gran finale si è acceso in piazza della Repubblica dove centinaia di persone hanno ballato e cantato con i Just for Fun(k) e i Lonely Hearts. "Abbiamo accettato la sfida di portare fuori dalle aule la ricerca, di aprire l’Ateneo a un dialogo autentico con cittadini di ogni età e formazione, e l’abbiamo vinta ancora", conclude il prorettore Fabio Musso.

gio. vol.