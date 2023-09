Notte delle Perseidi a Fossombrone: tra antica Roma e ricerca delle meteore

Quest’anno la Notte delle Perseidi al parco archeologico di Fossombrone è slittata al 10 di settembre, ovvero giorni fa. Problemi organizzativi, è stata la spiegazione del Comune, con annessa inevitabile polemichetta estiva tra maggioranza e opposizione. Dal punto di vista astronomico e stando a Wikipedia, le Perseidi "sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto e il picco di visibilità è concentrato attorno al 10". Insomma, saremmo fuori tempo massimo, ma il vice sindaco Chiarabilli fa notare che "anche a settembre c’è una “pioggia“ di Perseidi: la chiamano epsilon (e-Perseidi) e raggiunge il suo picco il 9 settembre, non va confusa con quella di agosto". Anche qui, a rigore, saremmo fuori tempo massimo, ma non sottilizziamo e lasciamo da parte l’astronomia.

La Notte delle Perseidi è stata comunque fatta. L’organizzazione è stata a cura della pro loco Forum Sempronii, in collaborazione con l’Associazione Volontari “Augusto Vernarecci“, e con la Fondazione Monte di Pietà e con la Rete Museale della Via Flaminia. In programma è stata messa anche la visita guidata del museo archeologico 2Augusto Vernarecci“ (alla Corte Alta). Sono statea anche curate lezioni interattive sugli abiti romani e su come gli antichi provvedevano all’igiene personale e alle altre incombenze quotidiane. Si sono spiegate, tra le altre cose, anche le tecniche di tessitura e di colorazione dei tessuti e i riti religiosi. Cicerone più che competente nella visita guidata al parco archeologico è stato il professor Oscar Mei, associato di archeologia classica all’Università di Urbino e direttore degli scavi a Forum Sempronii.

Hanno poi dato spettacolo, poi, i ragazzi del gruppo di ricostruzione storica "Legio IX Hispana", dell’associazione culturale "Bona Dea" di Cupra Marittima e dell’associazione Culturale "Mos Maiorum" di Roma. Apprezzati dal pubblico i combattimenti e le battaglie: simulazioni di manovre belliche con comandi impartiti in lingua latina e ripresi da un manuale del sesto secolo redatto dall’imperatore d’oriente Maurizio e che va sotto il titolo di "Strategikon". Le letture dal “Satyricon“ di Petronio sono state a cura dell’attrice Alexia Bianchi.

a. bia.