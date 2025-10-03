Notte di violenza sulla ex. Condannato un 32enne

Quattro anni e sei mesi di carcere. È la condanna inflitta a un 32enne di origine maghrebina dal tribunale di Pesaro per una notte di violenza nei confronti della sua ex compagna culminata in rapina, lesioni e resistenza ai carabinieri. A essere stato condannato è un giovane residente a Urbino ma domiciliato a Montelabbate e difeso dall’avvocato Roberto Tonti. Tutto è accaduto a ottobre 2024. I due non stavano già più insieme ma quella sera si erano rincontrati. L’episodio è avvenuto quando la ragazza, 23enne di Pesaro, si trovava a casa con lui. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo, ubriaco, ha sferrato alla donna, madre dei suoi figli, senza motivo e all’improvviso un pugno in faccia. Le ha procurato un livido allo zigomo e una ferita al braccio. Subito dopo, secondo l’accusa, l’ha costretta a consegnargli il cellulare, un iPhone 15 dal valore di 1.500 euro. La situazione è degenerata: l’uomo ha impugnato un taglierino e, con atteggiamento minaccioso, ha cercato di impedirle di uscire dalla stanza. "Tu stasera non esci più da qui", le avrebbe detto, stringendo i pugni e puntandole contro la lama. La ragazza è riuscita a fuggire, ma nella colluttazione la sua maglietta è rimasta lacerata. La giovane ha sporto querela lo stesso giorno, facendo scattare l’intervento dei carabinieri. Anche in quel caso, l’uomo non si è fermato: ha dato in escandescenze, colpendo i muri e minacciando i militari con frasi del tipo "arrestatemi altrimenti quando esco ve lo faccio vedere io", oppure "se mi portate in carcere vi faccio vedere cosa succede". Il tribunale di Pesaro ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputato per rapina, violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dal rapporto affettivo con la vittima e dall’uso dell’arma impropria. Pesante anche il suo passato giudiziario: recidivo, già condannato in passato per reati simili.

Antonella Marchionni